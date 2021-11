«Yo no busco ser lindo, busco ser productivo» La Liendra mandó un claro mensaje para los que le dicen feo

El influenciador ‘La Liendra’ envió un mensaje a los usuarios que luego de una publicación en TikTok lo tacharon de ‘feo’.

En la publicación se ve la cara de Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, muy de cerca mientras que su novia, la también personalidad en las redes, lo acaricia y el termina mordiéndose los labios.

La Liendra publicó algunas historias donde habló de los comentarios que recibió por esta publicación.

«Yo no busco ser lindo, yo busco ser productivo, aportar y salir adelante con mi familia», señaló ‘La Liendra’ a través de las historias de su cuenta de Instagram. «Yo me amo tal y como soy, así que si usted me parara al lado la persona más linda que usted conoce, yo tendría mil veces más seguridad que esa persona porque ya me acepté tal y como soy».

Además, agregó que «no tenía una cara muy agradable», pero que eso no le importaba. El influenciador hizo una reflexión de más de cuatro minutos.

En algunos comentarios también mencionaron de su novia estaba ciega por estar en una relación con el influencer, a lo que él respondió que no, inclusive afirmó que la maquilladora e influenciadora tiene una visión de 360 y que vio cosas en él que nadie había visto.

‘La Liendra’ cuenta con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales

