VIDEO: ‘La Liendra’ anunció cambio en su contenido e inició con clases de etiqueta

Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, sorprendió a sus seguidores con un nuevo contenido que no había sido visto en su página, donde incursionó por primera vez dando clases de etiqueta.

Tras recuperar su cuenta, el influcenciador anunció que realizará algunos cambios en su contenido. Sin embargo, esta noticia no cayó bien entre muchos de sus seguidores, pues con las clases de etiqueta recibió muchas críticas.

En el video, ‘La Liendra’ explicó cómo se debe comportar una persona en la mesa, el correcto uso de la servilleta, la postura, el uso de los cubiertos y demás recomendaciones. Al respecto, muchos usuarios reaccionaron de forma negativa, calificando su contenido como aburrido e incluso le pidieron que estudiara antes de dar clase.

No obstante, el instagrammer no se dejó amedrantar por los cometarios y respondió de manera contundente. “Es increíble que hay varias personas que me dicen que ‘¿por qué subes unas historias tan bobas, tan aburridas, tan tontas?’ Pero les digo algo, será que el aburrido soy yo, o es usted que está acostumbrado al contenido de mier…, de la polémica, del chisme, de las peleas y ya si uno no hace eso, le aburre”, dijo.

Y agregó: “Pues prefiero aburrirte, porque yo me siento orgulloso del contenido que subí”.

