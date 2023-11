La kazaka Rybakina elimina a Sakkari y sigue viva en las WTA Finals

in

Cancún (México), 31 oct (EFE).- La kazaka Elena Rybakina, cuarta raqueta del mundo, venció este martes por 6-0, 6-7(4), 7-6(2) a la griega María Sakkari para mantenerse viva en las Finales de la WTA en Cancún, México.

Rybakina debió mostrar su mejor tenis para ganar el 'tie break' del tercer set y firmar una sufrida victoria, luego de haber atropellado a su oponente en la manga inicial.

Con un 91 por ciento de puntos ganados con el primer servicio, sangre fría cuando tuvo oportunidades de quiebre a favor y un buen rendimiento con su revés, la campeona de Wimbledon del 2022 fue barrió a su rival en seis juegos.

Otra fue la historia del segundo parcial, en el que María se sacudió un par de puntos de quiebres en el primer 'game' y a partir de ahí se recargó de energía con buenas devoluciones y mejor rendimiento con su saque.

Sakkari presionó; en el sexto juego tomó ventaja de 30-0 y aunque no pudo quebrar, sí mantuvo a raya a la kazaka, que bajó la potencia de su tenis.

Llegaron 6-6 tras 12 'games', lo cual provocó un 'tie break', que María ganó 7-4 al sacar provecho de los errores de su rival.

En el tercero Rybakina salvó tres puntos de quiebre en el primer juego y quebró en el sexto, pero no pudo confirmar y las rivales mantuvieron el pulso hasta el 6-6 que volvió a provocar la decisión a muerte súbita.

Con un revés exacto en las líneas, un servicio impecable y paciencia, Elena detuvo a la efusiva Sakkari, le hizo tres mini quiebres para escaparse 6-0 y después de ceder dos puntos ganar por 7-2.

"Me tardé en recuperar la velocidad; fue un partido duro, pero me ayudó el servicio y no ponerme negativa en los momentos complicados", dijo Rybakina.

Un rato antes la estadounidense Jessica Pegula mostró su mejor tenis y derrotó por 6-4, 6-3 a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo.

En el primer set Pegula marcó diferencia con su devolución y detuvo a su rival, empeñada en aplastar con su poderoso servicio, uno de los mejores del circuito. La estadounidense hizo dos quiebres, en los juegos quinto y séptimo y, aunque no confirmó el segundo de ellos, luego hizo bueno su saque y se llevó la manga por 6-4.

Sabalenka intentó imponer condiciones en la segunda manga con disparos como misiles, pero Pegula devolvió paciente y quebró dos veces seguidas para tomar ventaja de 4-0.

Aryna por fin sacó provecho de su gran saque; se acercó 4-1 y aunque presionó a la norteamericana en el sexto juego, Pegula se sacudió un 'break point', mantuvo el servicio y logró el 5-1.

Sabalenka sacó bien en el séptimo juego y quebró en el octavo para acercarse 5-3, pero Pegula ganó la guerra mental en el noveno y después de dejar ir cuatro puntos de partido, acertó en el quinto para firmar la victoria.

Pegula aseguró el primer lugar de su grupo con dos victorias sin derrotas, seguida por Sabalenka y Rybakina (1-1) y Sakkari, eliminada al sufrir dos reveses.

El jueves Pegula enfrentará a Sakkari, en tanto Sabalenka y Rybakina se enfrentarán por el segundo boleto a semifinales.

Este miércoles la polaca Iga Swiatek, segunda raqueta del mundo, enfrentará a la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo y campeona del US Open, quienes expondrán su invicto. Después la tunecina Ons Jabeur y la checa Marketa Vondrousova jugarán por un triunfo que las mantenga vivas en el campeonato.

Por: EFE