La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu , les contó a sus seguidores a través de un video ellamentable robo de la que fue víctima. El hecho tuvo lugar en el barrio El Poblado I, oriente de la capital vallecaucana.

“Acabo de pasar el susto más grande de mi vida. Me asaltaron 3 hombres en 3 motos señoriteras en la ciudad de Cali, en el barrio El Poblado I”, dijo La Jesuu. La joven mencionó que la Policía la detuvo en frente de Charco Azul, sector de la ciudad, y le hicieron una revisión a su vehículo.

Lejos de imaginarse lo que iba a acontecer, la influenciadora siguió su camino, pero tomó un atajo, algo que jamás solía hacer, según la joven.

“Justamente en el semáforo, ya para salir a la Simón Bolívar, ahí en El Poblado, se me parcha un chino ahí en la camioneta, y yo creo que me está saludando. A mí me vive pasando eso, a mí la gente me llega, me toca el vidrio, pidiéndome fotos, pero ahí tengo por seguir de confiada”, agregó.

El sujeto empezó a caminar de una forma extraña hacia su vehículo y de un momento le apuntó con un arma de fuego a ella y a la persona que la acompañaba.

“No me vas a hacer nada, por favor. Yo me iba a volver loca”, expresó La Jessu.

Ante su publicación, los seguidores le expresaron su apoyo y solidaridad, hasta pidieron a las autoridades ejercer más control sobre estas zonas tan concurridas de la ciudad.

La Jesuu concluyó con lo siguiente: «Pensé lo peor y la verdad es que hay que seguir pensando lo peor, porque si yo vuelvo a mi zona de confort, en mi confianza, pensando en que las buenas intenciones existen en los corazones de todo el mundo, amiga, vuelven y lo roban, vuelven y lo hacen».

