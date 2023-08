La influencer Lil Tay reaparece «estoy viva y desconsolada»

in

El portal TMZ confirma que la influencer Lil Tay está viva en compañía de su hermano: todo fue un fake news que hizo encender las redes sociales.

Millones de fans y medios de comunicación, lamentaron la muerte de Lil Tay a raíz de un comunicado colgado e sus redes que al aprecer fueron hackeadas por un tercero, según la cantante. A través de un comunicado ella envío a uno de los medios más representativos de los Estados Unidos, aclarando la versión y buena noticia que estaba viva pero dejando un sentido mensaje. “Quiero dejar claro que mi hermano y yo estamos a salvo y vivos, pero estoy completamente desconsolada, y luchando incluso para encontrar las palabras adecuadas para decir. Han sido 24 horas muy traumatizantes. Durante todo el día de ayer me bombardearon con un sinfín de llamadas desgarradoras y llenas de lágrimas de mis seres queridos mientras intentaba resolver este lío”. El fake nuews ya fue retirado de las redes sociales pero deja una clara alerta que no todo lo publicado en ellas se puede creer de buenas a primeras, algo similar que pasó con el cantante José Luis Perales de España, que lo «mataron» por unos minutos hasta que él mismo salió a desmentirlo. Lil Tay, dejó también claro que “su cuenta de Instagram fue comprometida por un tercero y utilizada para difundir información errónea y rumores sobre ella, hasta el punto de que incluso que su nombre estaba equivocado. Ya que su nombre legal es Tay Tian, no ‘Claire Hope’”. Para TMZ queda una reflexión por qué tardo 24 hrs en precisar está información que conmocionó a millones de sus seguidores y jóvenes fans.

ELLA ES LIL TAY LA INFLUENCER «POLÉMICA» POR SU CORTA EDAD



