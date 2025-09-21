La incansable búsqueda por don Aníbal en Amagá deja un perro rescatista herido

Resumen: Mientras tanto, en la casa de don Aníbal, vecinos y familiares se han unido en una velatón cargada de fe, dolor y esperanza

Minuto30.com .- La desesperación crece en el municipio de Amagá, Antioquia, donde hoy se cumplen ocho días de la angustiosa desaparición de Aníbal Álvarez, un adulto mayor de 81 años.

La intensa búsqueda, que ha movilizado a un gran equipo de rescate, aún no da resultados, y la incertidumbre ha aumentado con un reciente incidente que dejó a un perro de rescate de la Policía Nacional lesionado.

El perro, que se adentró en una zona boscosa y de difícil acceso, resultó aporreado, lo que es una muestra de las condiciones extremas a las que se enfrentan los equipos de búsqueda. Sin embargo, este incidente no ha hecho que los rescatistas desistan en su misión. Al frente del operativo se encuentra el cabo del Cuerpo de Bomberos Santiago Román, quien no ha cesado ni un solo día en la tarea de encontrar a don Aníbal.

La labor de Román, que ha liderado diferentes emergencias en el municipio en los últimos años, cuenta con el respaldo de la Administración Municipal, la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Dagran y un equipo especializado de drones. Se ha mantenido informada a la comunidad a través de emisoras locales, y se ha pedido a la ciudadanía que no cese en el apoyo.

Mientras tanto, en la casa de don Aníbal, vecinos y familiares se han unido en una velatón cargada de fe, dolor y esperanza. Aún no hay hipótesis claras sobre lo sucedido, pero la comunidad no pierde la fe en que se encuentre con vida a don Aníbal.

