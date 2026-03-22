la importancia de una vida sana

Resumen: Para poder disfrutar de una vida sana, te recomiendo realizar una práctica a consciencia diariamente, que involucre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu

Tener una vida sana, es el sueño de miles de personas alrededor del mundo. Y es por esto, que hoy en día las redes sociales están llenas de información acerca de dietas, ejercicios y prácticas que deberíamos tener en cuenta para tener una vida sana. Para muchos, vida sana significa trabajar solo el cuerpo, pero para mí, más allá de cómo se ve y se siente el cuerpo, considero que para tener una verdadera vida sana, se debe tener un equilibrio total de nuestra parte física, mental y emocional. No se trata solo de evitar enfermedades, sino de cultivar hábitos que nos permitan sentirnos bien, estar en forma y disfrutar de una buena calidad de vida.

Para poder disfrutar de una vida sana, te recomiendo realizar una práctica a consciencia diariamente, que involucre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Debes tener en cuenta lo siguiente:

1.Contacto con la naturaleza: El regalo más maravilloso que Dios nos ha entregado es la naturaleza. Ella es el más exquisito manjar para la mente, ya que ella cuenta con un abanico de múltiples dimensiones para nuestros sentidos. Por eso, desde hace más de 40 años, el tiempo que desperdiciaba viendo noticieros, leyendo noticias e información negativa, lo empecé a invertir para realizar una práctica diaria en la naturaleza, y desde ese momento comencé a sentir que tenía una vida mucho más equilibrada, llena de emoción y disfrute.

2.Ejercicio físico diario: Cualquiera que sea el que despierte tu interés, preferiblemente en la naturaleza, complementándolo en lo posible con alguna disciplina que trabaje simultáneamente el cuerpo, la mente y la respiración como el yoga.