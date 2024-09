La Historia detrás de la ausencia de ‘Polilla’ en celebraciones familiares de la ‘Gorda’ Fabiola

La icónica humorista Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, vivió una historia de amor duradera con su segundo esposo, Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla’. Sin embargo, su relación con los hijos de Fabiola, Alejandra y Juan Sebastián, no fue tan cercana, lo que ha generado preguntas sobre su ausencia en eventos familiares importantes.

A pesar de compartir casi tres décadas juntos, ‘Polilla’ nunca logró establecer un vínculo cercano con los hijos de la ‘Gorda’ Fabiola. Esta distancia se hizo evidente en la boda de Alejandra Valencia en 2022, donde el comediante no estuvo presente. La ausencia generó especulaciones entre los seguidores de la comediante, quienes se preguntaron sobre el motivo.

En respuesta a las críticas, Fabiola se vio obligada a aclarar la situación, explicando que la relación entre ‘Polilla’ y sus hijas siempre había sido tensa. “No hay relación ni trato entre mi hija Alejandra y ‘Polilla’. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo”, afirmó Fabiola en una ocasión.

Fabiola también expresó su tristeza por esta falta de conexión familiar, reconociendo que, a pesar de su felicidad, había aspectos que no se podían forzar. “Es algo que me aflige dentro de la felicidad que mantengo, pero hay cosas que no se pueden forzar”, añadió.

A pesar de los desafíos familiares, la relación entre la ‘Gorda’ Fabiola y ‘Polilla’ permaneció sólida, demostrando que el amor y la complicidad entre ellos fueron fundamentales para enfrentar las adversidades.

La humorista falleció el 19 de septiembre en la Clínica Colombia en Bogotá, a causa de una bacteria que derivó en un paro cardiorespiratorio, dejando un legado inolvidable en el corazón de sus seguidores.

