Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    La hermosa Isis se perdió en Niquía ¿nos ayudas a encontrarla?

    Si alguien tiene información sobre el paradero de la perrita, comuníquese de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    La hermosa Isis se perdió en Niquía ¿nos ayudas a encontrarla?

    Resumen: La familia ruega que, si la mujer que tiene a Isis ve este mensaje o si alguien tiene información sobre el paradero de la perrita, se comunique de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a “Isis”, una hermosa perrita de raza Yorkshire que se extravió en el barrio Niquía Parte Baja de Bello. Su familia está muy angustiada por su ausencia.

    Isis fue vista por última vez en la Avenida 44 con Diagonal 56 en Niquía.

    Vecinos del sector comentan que una mujer morena de cabello crespo se habría llevado a Isis, posiblemente creyendo que la perrita estaba sola o abandonada.

    La familia ruega que, si la mujer que tiene a Isis ve este mensaje o si alguien tiene información sobre el paradero de la perrita, se comunique de inmediato al whatsApp de contacto: 3217050778.

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

