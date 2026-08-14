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    ¿La has visto? Alana se encuentra extraviada en Hispania

    Si tienes información sobre su paradero o la has visto, por favor comunícate

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MASCOTA Alana se encuentra
    ¿La has visto? Alana se encuentra extraviada en Hispania

    Resumen: Alana se encuentra extraviada desde el miércoles, en un horario aproximado entre las 10:00 a. m. y las 11:30 p. m. Fue vista en la calle Cádiz, por el Cementerio Hispania, en Antioquia. Es una perrita de color dorado, de pelo largo y con una apariencia similar a un Golden Retriever.

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    Alana se encuentra extraviada desde el miércoles, en un horario aproximado entre las 10:00 a. m. y las 11:30 p. m. Fue vista en la calle Cádiz, por el Cementerio Hispania, en Antioquia. Es una perrita de color dorado, de pelo largo y con una apariencia similar a un Golden Retriever.

    Si tienes información sobre su paradero o la has visto, puedes comunicarte a los números 314 261 46 25 o 310 510 69 65. Sus familiares la están buscando y agradecen mucho cualquier información que ayude a encontrarla.


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