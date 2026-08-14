¿La has visto? Alana se encuentra extraviada en Hispania

Resumen: Alana se encuentra extraviada desde el miércoles, en un horario aproximado entre las 10:00 a. m. y las 11:30 p. m. Fue vista en la calle Cádiz, por el Cementerio Hispania, en Antioquia. Es una perrita de color dorado, de pelo largo y con una apariencia similar a un Golden Retriever.