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    ¡La habían dejado «estacionada» en la calle! Capturado por robar una bicicleta en Sonsón

    La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo

    Publicado por: SoloDuque

    sonson captura muerto
    ¡La habían dejado «estacionada» en la calle! Capturado por robar una bicicleta en Sonsón

    Resumen: Al percatarse del robo, la víctima reaccionó de inmediato y logró dar aviso a una patrulla de la Policía que realizaba labores de control y transitaba justo por el sector.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el marco de la ofensiva de seguridad denominada “Juntos por Antioquia”, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de un sujeto señalado de cometer un hurto en el municipio de Sonsón.

    El operativo fue un éxito gracias a la articulación entre la ciudadanía y la rápida respuesta de las autoridades locales.

    Detalles del hurto y la recuperación

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

    El hurto: La víctima había dejado su bicicleta estacionada a las afueras de un establecimiento comercial abierto al público. En un descuido, el delincuente aprovechó la situación para despojarlo de su medio de transporte y emprender la huida.

    El oportuno aviso: Al percatarse del robo, la víctima reaccionó de inmediato y logró dar aviso a una patrulla de la Policía que realizaba labores de control y transitaba justo por el sector.

    La captura: Gracias a las características entregadas por el ciudadano, los uniformados iniciaron la persecución, logrando interceptar al sospechoso cuadras más adelante y recuperando intacta la bicicleta hurtada.

    robo bicicleta en sonson

    A disposición de la justicia

    El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, confirmó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Local Nro. 08 del municipio de Sonsón. El sujeto deberá responder ante la justicia por el delito de hurto.

    La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo para facilitar la reacción de los cuadrantes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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