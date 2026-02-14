Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Según informaron sus dueños, la mascota desapareció en el barrio París, en Bello, justo en los momentos de fuertes lluvias que azotaron el sector

¿La ha visto? Nila se perdió en medio del aguacero en el barrio París de Bello

Minuto30.com .- Una familia del norte del Valle de Aburrá busca desesperadamente a ‘Nila’, una perrita de color negro que se extravió durante la tarde de este sábado 14 de febrero.

Según informaron sus dueños, la mascota desapareció en el barrio París, en Bello, justo en los momentos de fuertes lluvias que azotaron el sector. Se presume que, debido al ruido de los truenos o la intensidad del agua, ‘Nila’ pudo haberse desorientado y buscado refugio en algún garaje, jardín o bajo algún vehículo de la zona.

Si usted la ha visto resguardada de la lluvia o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

300 843 54 19. La familia de la perrita está muy angustiada sin saber de ella.

