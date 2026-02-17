Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡La guillotina se cobra otra «cabeza»! El colero Alianza le dijo adiós a Huberth Bodhert

    La búsqueda del nuevo estratega comienza de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Hubert Bodhert en una imagen de Alianza Valledupar
    Hubert Bodhert en una imagen de Alianza Valledupar
    ¡La guillotina se cobra otra «cabeza»! El colero Alianza le dijo adiós a Huberth Bodhert

    Resumen: El presidente Ferreira aseguró que la búsqueda del nuevo estratega comienza de inmediato. El objetivo es claro: alguien que logre sacudir a un plantel que, a pesar de conservar el 80% de su base titular del año pasado, no ha logrado encontrar el rumbo en lo que va del torneo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La paciencia de los directivos llegó a su límite. Tras el empate 1-1 frente al Cúcuta Deportivo este martes 17 de febrero, el presidente de Alianza, Orlando Ferreira, confirmó que Huberth Bodhert no seguirá al frente del equipo vallenato. Los resultados tienen al club en el fondo de la tabla: colero con solo 3 puntos y a una distancia de 7 unidades del grupo de los ocho.

    “Debido al rendimiento, era necesario pedirle el equipo al profe. Mantuvimos la nómina base y los refuerzos no cumplieron con lo que se esperaba”, sentenció Ferreira al finalizar el encuentro.

    La “guillotina” no da tregua en 2026

    La salida de Bodhert se suma a una lista que crece de forma alarmante y que demuestra la urgencia de resultados inmediatos en el FPC:

    Hernán Torres, Millonarios
    Nelson Flórez, Cúcuta Deportivo
    Alexis Márquez, Jaguares
    Flabio Torres, Boyacá Chicó

    Alianza busca salvavidas

    El presidente Ferreira aseguró que la búsqueda del nuevo estratega comienza de inmediato. El objetivo es claro: alguien que logre sacudir a un plantel que, a pesar de conservar el 80% de su base titular del año pasado, no ha logrado encontrar el rumbo en lo que va del torneo.

    ¿Qué viene para el equipo vallenato?

    Se espera que en las próximas horas se anuncie un técnico encargado para los entrenamientos de esta semana. Aunque el club no dio nombres, en el mercado suenan técnicos que actualmente están libres y conocen el medio local.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.