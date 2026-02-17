¡La guillotina se cobra otra «cabeza»! El colero Alianza le dijo adiós a Huberth Bodhert

Resumen: El presidente Ferreira aseguró que la búsqueda del nuevo estratega comienza de inmediato. El objetivo es claro: alguien que logre sacudir a un plantel que, a pesar de conservar el 80% de su base titular del año pasado, no ha logrado encontrar el rumbo en lo que va del torneo.

Minuto30.com .- La paciencia de los directivos llegó a su límite. Tras el empate 1-1 frente al Cúcuta Deportivo este martes 17 de febrero, el presidente de Alianza, Orlando Ferreira, confirmó que Huberth Bodhert no seguirá al frente del equipo vallenato. Los resultados tienen al club en el fondo de la tabla: colero con solo 3 puntos y a una distancia de 7 unidades del grupo de los ocho.

“Debido al rendimiento, era necesario pedirle el equipo al profe. Mantuvimos la nómina base y los refuerzos no cumplieron con lo que se esperaba”, sentenció Ferreira al finalizar el encuentro.

La “guillotina” no da tregua en 2026

La salida de Bodhert se suma a una lista que crece de forma alarmante y que demuestra la urgencia de resultados inmediatos en el FPC:

Hernán Torres, Millonarios

Nelson Flórez, Cúcuta Deportivo

Alexis Márquez, Jaguares

Flabio Torres, Boyacá Chicó

Alianza busca salvavidas

El presidente Ferreira aseguró que la búsqueda del nuevo estratega comienza de inmediato. El objetivo es claro: alguien que logre sacudir a un plantel que, a pesar de conservar el 80% de su base titular del año pasado, no ha logrado encontrar el rumbo en lo que va del torneo.

¿Qué viene para el equipo vallenato?

Se espera que en las próximas horas se anuncie un técnico encargado para los entrenamientos de esta semana. Aunque el club no dio nombres, en el mercado suenan técnicos que actualmente están libres y conocen el medio local.