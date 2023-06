La guía definitiva para escoger valores para operar trading

in

El trading de valores ofrece muchas oportunidades para los traders de diferentes niveles de conocimiento y experiencia. Algunos expertos señalan que la clave para el trading de valores es aprender a escoger los valores adecuados. IQ Option – un broker internacional con una plataforma de trading puntera que ofrece cerca de 200 valores para operar – ha llevado a cabo algunas investigaciones y acotado los pasos principales para un análisis eficaz de activos.







Si estás pensando en operar con valores, está guía detallada podría ayudarte a aprender más sobre estos activos, descubrir cómo analizar valores y escoger los que sean más apropiados para tu estrategias de trading.

Aprende lo Básico de los Valores

En general, cuando alguien compra un valor (también llamados acciones), están convirtiéndose en propietarios de una fracción de una empresa. Sin embargo, no siempre es necesario comprar las acciones en sí para operar con valores. Por ejemplo, cuando operas con CFDs (contratos por diferencia) en la plataforma IQ Option, no compras una acción de la propia compañía.

En realidad, estás haciendo una predicción sobre la dirección del movimiento del precio del activo escogido.



El gráfico de precio para las acciones de Amazon.com, Inc. en la plataforma IQ Option

Una de las principales ventajas del trading de CFDs es que obtienes resultados positivos no solo cuando las acciones están al alza, sino cuando el precio de los activos está bajando. Si un trader espera que el precio suba, puede abrir una posición larga (COMPRAR). Si creen que el precio del activo disminuirá, podrían ir en corto (VENDER). Dependiendo de los resultados del movimiento de precio, el trader recibe beneficios o pierde la inversión inicial.

Sectores del Mercado de Valores

Al escoger los valores de trading, debes tener en consideración las diferencias entre los sectores del mercado. Los negocios de cada sector pueden verse afectados por diferentes factores, así que es importante aprender sobre ellos para escoger los activos adecuados para operar.

Los principales sectores del mercado de valores

Algunos pueden estar más influenciados por factores externos, como el estado de la economía global y la inestabilidad política. Otros tienden a estar menos conectados a condiciones económicas y tener un rendimiento más estable. Aquí es dónde el concepto ciclos de negocio – periodos de crecimiento seguidos por una bajada en la actividad económica, entran en juego.

Ciclos de Negocio

Existen 4 principales estadios en el ciclo de un negocio: expansión, ralentización, recesión y recuperación. Cada una tiene sus propias características y afecta a compañías de varios sectores de forma diferente. Algunos activos son más volátiles y dependen enormemente de las condiciones económicas, son llamados valores cíclicos. Estos activos a menudo tienen mejor rendimiento cuando la economía está en crecimiento y muestran resultados más pobres en las recesiones. Por otra parte, los valores no cíclicos suelen mantener un rendimiento estable durante diferentes periodos.

Por ejemplo, durante una recuperación, la gente tiende a esperar un crecimiento económico en el futuro próximo y pueden gastar más en bienes no esenciales. Las compañías podrían anticipar el aumento en la demanda de sus productos y planear la expansión. Esto podría ser un buen momento para invertir en valores de sectores más cíclicos, como los bienes raíces y la tecnología.

Por el contrario, durante una recesión (cuando la actividad económica está en descenso), los negocios de los sectores mencionados anteriormente se ralentizan. Esto se debe a que su rendimiento está ligado a que el gasto del consumidor en productos no esenciales, que se ve reducido durante la recesión. Por eso los traders ven esta oportunidad para invertir más en compañías de sectores no cíclicos como los bienes de Consumo, Utilidades y del sector Salud.

Escoge Tu Estrategia de Trading con Valores

Deberías aprender a escoger un método de trading apropiado para activos específicos. Aquí tienes unos pocos enfoques de trading que son populares entre traders tanto experimentados como novatos.

Trading de Dia

El trading de día es un método que involucra abrir y cerrar varias operaciones en un solo día. Esta estrategia está centrada en valores más volátiles que tienden a tener fluctuaciones de precio frecuentes a corto plazo.

Las ventajas del trading de día con valores son los cortos intervalos de tiempo, menores riesgos asociados a operaciones a largo plazo y el no tener comisiones nocturnas.

Sin embargo, hay también algunas desventajas: el trading de día requiere de una toma de decisiones rápidas y gastar mucho más tiempo en la sala de operaciones monitoreando los precios de las acciones.

Swing Trading

En contraste con el método anterior, el swing trading involucra intervalos de tiempo mayores: las operaciones pueden permanecer abiertas durante unos pocos días y semanas.

Cuando escojas valores para el swing trading, debes considerar los activos que son menos volátiles en el día a día, pero propensos a mayores cambios. Sin embargo, ten en cuenta que en caso de los intervalos largos de tiempo, tus operaciones pueden estar expuestas a comisiones nocturnas

Trading de Posiciones

Esta estrategia de trading de valores puede ser apropiada para inversores que tengan objetivos a largo plazo. Con el trading de posiciones, puedes no necesitar seguir las fluctuaciones de precio a corto término. En cambio, te centras en las tendencias generales del mercado que podrían continuar durante periodos de tiempo más largos.

Una vez los traders de posiciones identifican una tendencia y abren una operación, mantienen sus posiciones hasta que la tendencia llega a su pico.

Esto puede llevar meses o incluso años, así que es importante escoger valores con fundamentales fuertes para alcanzar los resultados deseados con la estrategia de trading de posiciones.

Decide los tipos de valores para operar

En lo que respecta a los tipos de valores para operar, se pueden dividir en varias categorías en base a diversos factores. Estos factores pueden incluir las siguientes cuestiones.

Capitalización de Mercado

Se trata del valor total de todos los valores existentes. Están categorizados en 3 grupos dependiendo de la capitalización de mercado: small-cap (300$ millones a 2$ mil millones), mid-cap (2$ mil millones a 10$ mil millones) y large-cap (10$ millones a 200$ mil millones).

Crecimiento Potencial

En lo que respecta al crecimiento potencial, los valores suelen ser comúnmente clasificados o bien como acciones de valor o de crecimiento. Las acciones de valor, tienden a mantener precios más estables y pueden ser considerados una buena elección para las inversiones a largo plazo o al trading de posiciones. Sin embargo, generalmente no aumentan en valor tan rápido como las acciones de valor.

Las acciones de crecimiento pueden potencialmente proporcionar mejores resultados, pero también conllevan más riesgos.

El crecimiento rápido es su principal fortaleza, así que una ralentización puede afectar negativamente al precio. Aún así, ofrecen oportunidades más interesantes para los traders a corto plazo debido a una elevada volatilidad.

Calidad del Valor

Los valores de grandes y consolidadas compañías son llamados valores blue-chip y generalmente ofrecen una sensación de estabilidad y menores riesgos para los inversores. Esto supone menos volatilidad, lo que puede hacerlos atractivos para estrategias de trading con valores con intervalos de tiempo más largos. En contraste, los precios de los valores de a penique, normalmente acciones

baratas de compañías más pequeñas, tienden a fluctuar más, haciéndolas una elección más apropiada para los traders de corto plazo.

Diversificación – crear un portafolio constituido por activos de diferentes sectores y varios tipos de valores – puede ser una buena idea. Esta estrategia te ayudará a gestionar riesgos en un mercado volátil con algunos sectores con mejor desempeño que otros. Sin importar que estrategia de trading de valores escojas, recuerda pensar en los riesgos potenciales antes de tomar decisiones de trading.

Una vez hayas escogido los sectores de mercado y tipos de valores en los que estés interesado, puedes recurrir al análisis de compañías específicas.

Realizar un Análisis Fundamental y Técnico

El análisis de activos puede proporcionar información importante sobre diferentes valores y señalar puntos óptimos de entrada y oportunidades de salida. Al escoger valores para operar, puedes aplicar en análisis técnico o el fundamental y combinar ambos métodos para resultados más precisos.

Análisis Fundamental de Valores

Esta estrategia ofrece a los traders algunas pistas sobre el estado financiero de la compañía, así como los factores internos y externos que afectan al precio de los valores. La principal finalidad es decidir si el precio de los valores está evaluado correctamente por el mercado en cada momento. En base a el análisis fundamental, los traders comparan sus conclusiones con el precio de mercado actual para ver si

el activo está actualmente sobrevalorado o infravalorado.

Este tipo de análisis es comúnmente usado para inversiones a largo plazo, puesto que los precios de los valores pueden tardar algo de tiempo en alcanzar el valor real de la compañía. Sin embargo, sigue siendo útil para evaluar los valores en el trading de valores a corto plazo.

Análisis Técnico de Valores

Como parte del análisis técnico, los traders suelen usar diferentes herramientas para intentar predecir el futuro rendimiento de un valor en base a las pasadas fluctuaciones de precio y los volúmenes de operación. Las plataformas de trading suelen ofrecer varios instrumentos de análisis técnico, como las líneas de tendencia y los indicadores. Por ejemplo, los traders de IQ Option pueden escoger entre más de 100 herramientas de análisis técnico que pueden ser usadas por separado o en diferentes combinaciones para obtener lecturas más precisas.



Algunos de los indicadores técnicos disponibles en la plataforma de trading IQ Option

Los precios de los valores pueden verse influenciados por eventos económicos importantes o por reportes corporativos. Es complicado seguir las diferentes fuentes de noticias para estar al tanto de los principales eventos que afectan el mercado de valores. Para hacer que sea más fácil, IQ Option ha añadido una sección de análisis de mercado en la plataforma. Incluye noticias financieras, calendario económico y pestaña de ganancias corporativas, para que los traders puedan monitorearlas directamente desde la sala de operaciones.

Tanto el análisis fundamental como el técnico proporcionan información útil sobre los valores. Los trades también usan estos métodos en combinación: por ejemplo, llevan a cabo un análisis fundamental para escoger compañías y valores interesantes. Y después aplican indicadores técnicos para encontrar el

momento adecuado para abrir la operación.

Escoge Tu Broker

Hay muchas plataformas de trading con valores entre las que escoger. Algunas se centran en el trading de valores, otras también ofrecen algunos activos diferentes para operar. Con algunas podrías ser capaz de comprar los activos reales, con otras operas con la diferencia de precio usando CFDs.

Por ejemplo, IQ Option ofrece una amplia selección de 188 valores disponibles para operar como CFDs (Contratos por diferencia).

La plataforma también ofrece una cuenta de demostración para obtener algo de experiencia de trading antes de pasar a operar con fondos reales. De esta forma, es posible tener suficiente tiempo para escoger valores con los que operar, practicar con herramientas de análisis y escoger un método de trading que te funcione.

Teniendo todos estos factores en cuenta, podría ser inteligente considerar las condiciones de trading e instrumentos para el análisis ofrecidos por diferentes plataformas de trading de valores antes de registrarse.

Conclusión

Al escoger valores para el trading, deberías tener en consideración un número de diferentes factores, como los sectores del mercado de valores, los ciclos de negocio y los tipos de valores. También es importante decidir la estrategia de trading apropiada desde el principio, puesto que tu elección puede ser más apropiada para valores específicos.

Aplicando el análisis técnico y fundamental, puedes acceder al valor de las acciones e identificar el momento óptimo para abrir una operación. Finalmente, asegúrate de escoger un broker fiable con buena reputación para proteger tus inversiones y hacer crecer tu capital.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

Los Productos financieros ofrecidos por la compañía conllevan un alto nivel de riesgo y pueden llevar a la pérdida de todo el capital invertido. Nunca debes invertir dinero que no puedas permitirte perder.

