La griega Sakkari vence a García y se cita en la final con la estadounidense Dolehide

Guadalajara (México), 22 sep (EFE).- La griega María Sakkari, segunda favorita del Máster 1.000 de Guadalajara, accedió este miércoles a la final, donde se citará con la estadounidense Carolina Dolehide, al derrotar por 6-3, 6-0 a la francesa Carolina García.

Sakkari, novena tenista del mundo, necesitó una hora y once miutos de juego para avanzar por segunda vez consecutiva al último partido del torneo mexicano.

Hoy tuvo un desempeño redondo ante una rival a la que todo le salió mal.

Sakkari escapó de un punto para quiebre en el arranque del duelo y a partir de ahí impuso condiciones con la mejor arma de García, el servicio. En la manga inicial logró un 81 por ciento de puntos ganados con el primer saque y quebró en el cuarto juego para tomar una ventaja que jamás cedió.

García, undécima de la clasificación mundial, cometió siete errores no forzados y se vio desfasada en los golpes, lo cual aprovechó la griega para siempre estar delante.

En el segundo, María empezó de la mejor manera posible, con dos rompimientos que la pusieron delante por 3-0.

En el cuarto juego la francesa resurgió, sin embargo, dejó ir tres puntos de rompimientos y Sakkari se encaminó a la victoria al irse delante por 4-0.

En el quinto juego Carolina se fue delante, pero echó dos pelotas fuera en el 30-30, lo cual fue equivalente a firmar la rendición. Con un tenis alegre, Sakkari mantuvo su saque y ganó por 6-0.

"Dije, voy a salir a sonreír, voy a disfrutar como no he hecho en mucho tiempo, pero queda un partido más y mañana saldré igual. No he sentido una emoción similar en otro lugar del mundo, por eso digo que Guadalajara es mi segunda casa", dijo Sakkari,

Sakkari disputará este sábado el título con la estadounidense Caroline Dolehide, jugadora 47 del mundo, quien fue de menos a más y se impuso por 7-5 y 6-3 a su compatriota Solfia Kenin (53).

Kenin quebró en el tercer juego del primer sets, pero su rival mejoró su servicio, hizo un rompimiento en el octavo 'game' para poner la pizarra 4-4 y volvió a descifrar el saque de su rival en el duodécimo para llevarse el primer parcial.

En el segundo la historia fue similar. Sofía se puso 1-0 con el saque de Dolehide, quien, calmada, empató en el sexto juego y quebró en el octavo, cuando Kenin sacaba para empatar el duelo.

El Abierto de Guadalajara, penúltimo Máster 1.000 de la temporada, transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de dos millones 788.468 dólares.

Por: EFE