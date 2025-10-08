Cristina Umaña (presidenta) y Elkin Zair Manco (director ejecutivo) de la Academia Colombiana de Cine durante el cóctel de lanzamiento de nominados. Foto: Cortesía

La Gran Fiesta del Cine Colombiano se toma a Medellín: los Premios Macondo son en noviemre

Minuto30.com .- La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas encendió los motores para la XIII edición de los Premios Macondo 2025, la máxima celebración del cine nacional. Los nominados fueron anunciados oficialmente, dejando a «Estimados Señores» como la gran favorita al liderar la contienda con 12 nominaciones.

La ceremonia de premiación, un evento de alto nivel, se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre en Medellín. Los anfitriones de la gala serán tres grandes figuras de la actuación: Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan.

El evento tendrá una amplia cobertura para el público, con transmisión en vivo a través de TNT, HBO Max y los ocho canales públicos regionales colombianos. El anuncio oficial de las nominaciones se realizó desde el Centro Nacional de las Artes – Delia Zapata.

Las Favoritas y la Cifra Récord de Postulaciones

Un total de 72 películas se postularon para esta edición, destacando el vigor de la industria nacional. De esta cifra, resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 de documental, 4 iberoamericanos y 12 cortometrajes.

Entre los títulos con más posibilidades, además de la líder «Estimados señores» (12 nominaciones), se destacan «Malta» con 7 nominaciones, seguida por «Matrioshka», «Uno, entre el oro y la muerte», «La ciénaga entre el mar y la tierra» y «Mi Bestia», todas con 5 nominaciones. Los ganadores serán elegidos de manera autónoma por los más de 800 miembros de la Academia Colombiana de Cine.

«Rumbo a los Macondo» se Toma Antioquia

Como antesala a la gran noche, se ha puesto en marcha la iniciativa «Rumbo a los Macondo». Durante septiembre y octubre, el departamento de Antioquia será el epicentro de proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal, abriendo la magia del cine colombiano a todos los ciudadanos.

Estas proyecciones se complementan con la estrategia Semilleros Macondo, que ofrece mentorías especializadas con profesionales nominados, buscando apoyar a los talentos emergentes y fomentar el desarrollo creativo en las diferentes regiones del país.

Todos los nominados

Conoe a todos los nominados a los Premios Macondo ingresando a este link