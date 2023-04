Recientemente, la humorista Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida como ‘La gorda Fabiola’ compartió en sus redes sociales un video en el que mostraba la previa preparación a la que se sometió para una nueva intervención quirúrgica.

Aunque no aclara con exactitud qué tipo de procedimiento se realizaría, la también actriz aseguró que le intervendrían su rostro.

“Un poquito nerviosa, no puedo decir que no, pero con toda la ilusión, porque yo esto lo quería; es más, quiero que lleguen los resultados en los próximos días y poder mostrárselos a ustedes”, dijo la comediante en una parte del video mientras uno de los médicos le hace marcas en su cuello y rostro.

Del mismo modo, contó que si bien se siente un poco ansiosa, está muy feliz y anhelaba por este momento.

“Voy de la mano de Dios, de la virgen y de mis ángeles, estoy feliz. No lo puedo negar, tengo un poquito de ansiedad, pero esto quería que pasara y este momento quería que llegara. Gracias a todos, gracias por estar conmigo”, contó.

Además, en la descripción del video, aprovechó para agradecerle al equipo médico por hacer parte de «un nuevo renacer» y aseguró que en pocos días estaría mostrando los resultados.

“Como se los había prometido acá les sigo documentando el inicio de este nuevo renacer mío de la mano de @elcirujanodelosfamosos @dralinaussa y @fajitex. Les estaré mostrando paso a paso mi evolución pero no se imaginan lo dichosa que estoy!!”, escribió.

Sin embargo, el video no fue muy bien recibido por los internautas, pues algunos de ellos la criticaron por querer arreglar su rostro a su edad.

«Con los tremendos sustos que se ha pegado. En un hospital y quiere volver a tentar la suerte»; «“Porque no envejecer con dignidad????? Cuántas quisieran llegar a esta edad bien con arruguitas, pero sanas otras que no alcanzan a vivir con los años que tenemos”; «Y porque no se dejas así luego que pasa»; «Esa platica se va perder …la vejez no la detiene nadie», son algunas de las opiniones.

No obstante, hay quienes la defienden y le dejaron mensajes de admiración. «Super, que bacanoooooo, excelente desición»; «Si eso te hace ver más feliz suerte Dios te bendiga»; «Me encanta va quedar divi»; «Divina siempre»; «Que mujer tan fuerte», dicen.

Hasta el momento, sus seguidores siguen en espera de conocer los resultados de la cirugía.

