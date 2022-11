La gorda Fabiola defendió como una leona a su hijo, tras comentario homofóbico de usuaria en redes

La gorda Fabiola y su esposo Nelson Palanía, conocido como Polilla se han mostrado muy orgullosos y han apoyado en todo momento a su hijo, quien dio a conocer que era gay.

Y aunque esto es algo completamente normal, hay personas que aún no comprenden y respetan las decisiones de los demás y que sobre todo, parece que no tienen claro que el amor va más allá de la orientación sexual.

Estos padres, han actuado constantemente en nombre del amor y además de compartir con orgullo las preferencias de su hijo, también han salido a defenderlo cuando les toca.

Como ejemplo de ello, hace poco una usuaria dejó un comentario de muy mal gusto que terminó ofendiendo bastante a la gorda Fabiola.

«Ahora a esperar que publiquen que la niña con bigote, Polilla también la va a entregar en el altar” Escribió la mujer en la red social.

Ante este comentario la Gorda Fabiola respondió para defender a su hijo de este aparente sarcasmo, demostrando lo mucho que ama a su hijo y lo lejos que es capaz de llegar por defenderlo.

«Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándola en ese mundo desconocido para nosotros. Si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto. Y sí… En mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios llene tu corazón de amor».

Mi mamá publicó un hermoso video del matrimonio de mi hermano y recibió este comentario tan fuera de lugar. En vez de dejarlo pasar, ella y yo decidimos responderle para que aprendiera y reflexionara sobre sus palabras. pic.twitter.com/lFc4tZ6lFU — Nelson D. Polanía (@nelsondpolania) November 10, 2022

