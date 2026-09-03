La gira «Buika Experiencia Sinfónica» llega por primera vez a Colombia y Ecuador este mes de septiembre

Resumen: Gotok Music presenta por primera vez en Colombia y Ecuador la gira "Buika Experiencia Sinfónica 2026", un espectáculo que une la voz de la galardonada artista española Buika con el formato de orquesta sinfónica. La gira se presentará este mes de septiembre en el Teatro Nacional Sucre de Quito (23 de septiembre), el Teatro Colón de Bogotá (26 de septiembre) y el Teatro Santander de Bucaramanga (30 de septiembre), con un repertorio renovado que abarca latin jazz, música barroca, boleros y sus grandes éxitos.