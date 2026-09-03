La gira «Buika Experiencia Sinfónica» llega por primera vez a Colombia y Ecuador este mes de septiembre

Resumen: Gotok Music presenta por primera vez en Colombia y Ecuador la gira "Buika Experiencia Sinfónica 2026", un espectáculo que une la voz de la galardonada artista española Buika con el formato de orquesta sinfónica. La gira se presentará este mes de septiembre en el Teatro Nacional Sucre de Quito (23 de septiembre), el Teatro Colón de Bogotá (26 de septiembre) y el Teatro Santander de Bucaramanga (30 de septiembre), con un repertorio renovado que abarca latin jazz, música barroca, boleros y sus grandes éxitos.
La reconocida cantante española Buika presentará por primera vez en Colombia y Ecuador su show «Buika Experiencia Sinfónica 2026», producido por Gotok Music. El espectáculo, que fusiona la voz y potencia interpretativa de la artista con el despliegue sonoro de una orquesta en vivo, recorrerá tres importantes escenarios culturales de Quito, Bogotá y Bucaramanga durante el mes de septiembre.
Ganadora del Latin GRAMMY y condecorada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España, Buika ha construido una destacada carrera internacional que incluye colaboraciones con leyendas como Carlos Santana, Chick Corea y Pedro Almodóvar. Para este recorrido suramericano, la intérprete estrenará un repertorio renovado que transita desde el latin jazz de “Siboney” y el barroco de “Lascia ch’io pianga”, hasta el clásico bolero “Espérame en el cielo” junto a los grandes éxitos de su catálogo.
Este proyecto sinfónico, que inició su recorrido internacional en Turquía en 2013 y ha visitado escenarios en Japón, Grecia, España, México y Sudáfrica, tendrá las siguientes fechas confirmadas:
Quito, Ecuador: 23 de septiembre en el Teatro Nacional Sucre.
Bogotá, Colombia: 26 de septiembre en el Centro Nacional de las Artes – Teatro Colón.
Bucaramanga, Colombia: 30 de septiembre en el Teatro Santander.
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