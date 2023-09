La gimnasta panameña Hillary Heron, tras los pasos de Biles en su primer mundial

Madrid, 29 sep (EFE).- La gimnasta panameña Hillary Heron pretende convertirse en la primera mujer, aparte de su inventora, en ejecutar en competición el elemento 'Biles' en el ejercicio de suelo: lo intentará en los campeonatos del mundo que comienzan este sábado en Amberes y que son los primeros para la deportista de 19 años.

Fue precisamente hace diez años en la ciudad belga donde, camino de su primer título mundial, la estadounidense Simone Biles presentó un novedoso doble mortal extendido con medio giro de salida. Al ser la primera en ejecutarlo correctamente en una competición de primer nivel, la dificultad se incorporó al código de puntuación con su nombre.

Heron, que creció como ferviente admiradora de Biles, se quedó de piedra cuando, hace no mucho, su entrenador Carlos Gil le dijo: 'Vale, vamos a probar el Biles'.

"Yo me quedé como… '¿Pero en qué estás pensando?'. Pero lo intenté y salió bien y es un elemento muy divertido. Me siento muy honrada de poder hacerlo", ha declarado la panameña a la página de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en vísperas de los Mundiales.

Heron coincidirá en Amberes con la propia Biles, de regreso a la alta competición tras el paréntesis que abrió tras los Juegos de Tokio 2020 para cuidar su salud mental.

"Es increíble", dijo Heron a la FIG. "Crecí viéndola, así que es alucinante. Recuerdo haberla visto cuando creó la dificultad, y me dije: 'Dios mío, ¿cómo es posible?".

La panameña, nieta del que fuera entrenador de la selección nacional de béisbol Karl Heron, tiene medallas en Juegos Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe y Bolivarianos.

Es la vigente campeona suramericana de salto, su gran especialidad, en la que ejecuta un 'Rudi'.

Competirá en Amberes como especialista en los cuatro aparatos -no en el concurso completo- con el objetivo de clasificarse en alguno de ellos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque no se obsesiona con ese reto, dijo a la Federación.

"He intentado tomármelo como un disfrute del proceso. He entrenado toda mi vida para esto, pero también tengo que disfrutarlo. Así que me estoy centrando en disfrutar de las pequeñas cosas. Pase lo que pase, sé que lo he dado todo y estoy muy satisfecha con mi trabajo y con lo que mis entrenadores han hecho conmigo en los últimos años, así que estoy muy contenta de estar aquí y espero hacer una gran competición", afirmó.

Por: EFE