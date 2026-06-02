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    La gatica Nix se extravió en San Antonio de Prado y su familia la busca

    Si la has visto, la tienes resguardada o sabes algo sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al WhatsAp

    Publicado por: SoloDuque

    nix perdida en prado

    Minuto30.com .- Buscamos con urgencia a nuestra mascota «Nix» (la negrita). Se extravió recientemente y estamos muy angustiados. Agradecemos de corazón cualquier información, por pequeña que sea, que nos ayude a traerla de vuelta a casa.

    Detalles de su desaparición

    Nombre: Nix
    Lugar de extravío: San Antonio de Prado
    Fecha: Domingo 31 de mayo.
    Señas particulares: Es de color negro y al momento de perderse no llevaba collar

    Si la has visto, la tienes resguardada o sabes algo sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp: 323 6755694.

    ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje puede hacer la diferencia para que Nix regrese sana y salva con su familia! 🙏

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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