La gatica Nix se extravió en San Antonio de Prado y su familia la busca

Minuto30.com .- Buscamos con urgencia a nuestra mascota «Nix» (la negrita). Se extravió recientemente y estamos muy angustiados. Agradecemos de corazón cualquier información, por pequeña que sea, que nos ayude a traerla de vuelta a casa.

Detalles de su desaparición

Nombre: Nix

Lugar de extravío: San Antonio de Prado

Fecha: Domingo 31 de mayo.

Señas particulares: Es de color negro y al momento de perderse no llevaba collar

Si la has visto, la tienes resguardada o sabes algo sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp: 323 6755694.

¡Tu ayuda compartiendo este mensaje puede hacer la diferencia para que Nix regrese sana y salva con su familia! 🙏