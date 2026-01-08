La gatica Afrodita se perdió en Castilla: salió corriendo de su casa en un descuido

Resumen: Según informaron sus dueños, la pequeña aprovechó un descuido cuando se abrió la puerta de la casa y salió corriendo hacia la calle. Desde ese momento se le perdió el rastro
Minuto30.com .- Una familia del barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, busca desesperadamente a su hermosa gatica llamada Afrodita, quien se extravió este miércoles 7 de enero.
Según informaron sus dueños, la pequeña aprovechó un descuido cuando se abrió la puerta de la casa y salió corriendo hacia la calle. Desde ese momento se le perdió el rastro.
Datos de la búsqueda
Nombre: Afrodita.
Lugar: Barrio Castilla (Medellín).
Fecha: Miércoles 7 de enero de 2026.
Situación: Se escapó por la puerta principal de su vivienda.
¿Cómo ayudar?
Si usted vive en Castilla o sectores aledaños y ha visto a una gatica con estas características, o si por casualidad entró a su patio o garaje buscando refugio, por favor comuníquese de inmediato al:
WhatsApp de contacto: 301 797 3984
Se recomienda a los vecinos revisar debajo de los carros y en los rincones de las fachadas, ya que los gatos domésticos suelen quedarse muy cerca de su hogar cuando salen accidentalmente.
