Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La gatica Afrodita se perdió en Castilla: salió corriendo de su casa en un descuido

    A afrodita la vieron por última vez este miércoles 7 de enero

    Publicado por: SoloDuque

    Afrodita, es una gatica que se perdió en Castilla y su familia la busca
    Afrodita, es una gatica que se perdió en Castilla y su familia la busca
    La gatica Afrodita se perdió en Castilla: salió corriendo de su casa en un descuido

    Resumen: Según informaron sus dueños, la pequeña aprovechó un descuido cuando se abrió la puerta de la casa y salió corriendo hacia la calle. Desde ese momento se le perdió el rastro

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia del barrio Castilla, en el noroccidente de Medellín, busca desesperadamente a su hermosa gatica llamada Afrodita, quien se extravió este miércoles 7 de enero.

    Según informaron sus dueños, la pequeña aprovechó un descuido cuando se abrió la puerta de la casa y salió corriendo hacia la calle. Desde ese momento se le perdió el rastro.

    Datos de la búsqueda

    Nombre: Afrodita.

    Lugar: Barrio Castilla (Medellín).

    Fecha: Miércoles 7 de enero de 2026.

    Situación: Se escapó por la puerta principal de su vivienda.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted vive en Castilla o sectores aledaños y ha visto a una gatica con estas características, o si por casualidad entró a su patio o garaje buscando refugio, por favor comuníquese de inmediato al:

    WhatsApp de contacto: 301 797 3984

    Se recomienda a los vecinos revisar debajo de los carros y en los rincones de las fachadas, ya que los gatos domésticos suelen quedarse muy cerca de su hogar cuando salen accidentalmente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.