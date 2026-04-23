Resumen: Este resultado es producto de una convocatoria abierta y voluntaria, en la que miles de ciudadanos decidieron asumir un rol activo en la defensa de la transparencia electoral. En ese sentido, subrayamos que la participación no responde a estructuras tradicionales, sino a una expresión directa de organización social.

¡La fuerza número uno en las urnas!: Defensores de la Patria lidera la postulación de jurados en Colombia

Con 17.961 ciudadanos inscritos como jurados, el movimiento de Abelardo De La Espriella se convirtió en la organización con mayor capacidad de movilización electoral, superando ampliamente a los partidos tradicionales y blindando la transparencia de las próximas elecciones.

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria se ha consolidado como la principal fuerza ciudadana en la postulación de jurados de votación para las próximas elecciones, al alcanzar un total de 17.961 ciudadanos inscritos para esta labor, según cifras oficiales del proceso electoral en curso.

De acuerdo con la información consolidada conforme al artículo 5 de la Ley Estatutaria 163 de 1994, esta cifra supera a otras organizaciones políticas. El movimiento político Pacto Histórico registró 16.460 postulados, mientras que el Partido Centro Democrático alcanzó 3.394 y el Partido Demócrata Colombiano 32, para un total de 37.847 ciudadanos postulados desde campañas presidenciales.

Estos resultados ubican a Defensores de la Patria como la campaña con mayor número de ciudadanos comprometidos en la vigilancia del proceso electoral, lo que refleja un alto nivel de movilización y participación ciudadana.

Este resultado es producto de una convocatoria abierta y voluntaria, en la que miles de ciudadanos decidieron asumir un rol activo en la defensa de la transparencia electoral. En ese sentido, subrayamos que la participación no responde a estructuras tradicionales, sino a una expresión directa de organización social.

Asimismo, señalamos que la diferencia frente a otras campañas evidencia una capacidad de articulación ciudadana significativa, especialmente al superar a colectividades con trayectoria política consolidada. En particular, resaltamos que la proporción frente al Centro Democrático es de cerca cinco a uno en número de postulados.

Defensores de la Patria destaca que este proceso ha sido impulsado por ciudadanos que buscan garantizar el respeto por la voluntad popular en las urnas, mediante la vigilancia directa del proceso electoral en cada mesa de votación.

El movimiento también enfatiza que esta participación masiva se enmarca en un contexto más amplio, en el que el total de ciudadanos postulados provenientes de diferentes fuentes asciende a 2.372.773, lo que refleja la magnitud del proceso electoral y la importancia del rol de los jurados en su desarrollo.

En ese contexto, reiteramos que los jurados de votación cumplen una función esencial para la transparencia, la legalidad y la confianza en los resultados, por lo que su adecuada selección y participación resultan determinantes para el fortalecimiento institucional.