La frontera norte de México celebra un día atrapada entre el Halloween y Día de Muertos

Tijuana (México), 31 oct (EFE).- Ataviados con disfraces de películas de terror, personajes de cómics, caricaturas y series de moda, incluso personajes de la política, miles de personas salieron esta martes por la noche a celebrar la noche de brujas o Halloween en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

La histórica avenida Revolución, en la zona más turística de la ciudad, fue el lugar que acogió a familias, niños y jóvenes, quienes disfrutaron de una tradición que por su condición de cercanía con Estados Unidos, adquiere incluso mayor popularidad que el tradicional Día de Muertos mexicano.

Tijuana es una ciudad en la que casi la mitad de sus habitantes provienen de otros estados de México, por lo que también es habitual que en los personajes que representan también salga a relucir algo característico del Día de Muertos.

María del Consuelo contó a EFE que tiene más de 20 años viviendo en Tijuana, es originaria del Estado de México, centro del país, y ha celebrado el Halloween año tras año, pero le gusta conservar la tradición mexicana del Día de Muertos que se conmemora el 1 y 2 de noviembre.

En el mismo sentido se expresó Moisés Guerrero Gómez, originario de Tijuana, quien también dijo a EFE que en su casa celebran ambas tradiciones, "porque nos gusta honrar a nuestros muertos, pero siempre es más la celebración de Halloween y México lo celebra por estar en la frontera".

Entre los participantes, los menores de edad son quienes mantienen más arraigada la celebración de Estados Unidos porque muchos de ellos tiene familia en Estados Unidos y gustan de los clásicos del cine de terror y de la oleada de comercial Hallowen.

Es el caso de Lea, originaria de Tijuana, quien contó a EFE que ella celebra este día porque para ella "es algo muy lindo, vestirse, disfrazarse y salir a convivir con la gente".

"Aquí lo celebramos mucho por la influencia con Estados Unidos, en mi casa no celebramos el Día de Muertos, así que puro Halloween", dijo.

Por su parte, Rubén Vázquez, nacido en San Diego, California, pero que lleva toda su vida en Tijuana, argumentó que esa influencia de Estados Unidos le ha marcado desde temprana edad, gracias a su familia que siempre ha estado más relacionada con la cultura "del otro lado" de la frontera.

"Viene de la familia, pero sí, tiene que ver mucho que Tijuana por ser fronteriza y binacional tiene mucha influencia de Estados Unidos y se combinan ambas tradiciones, Hallowen y Día de Muertos; en mi familia no se acostumbra incluso a montar altares a los muertos, pero yo personalmente en los últimos años me he interesado por conocer más nuestra cultura", dijo.

La avenida Revolución que suele concentrar a turistas mexicanos y de otros países, reunió a miles de personas quienes durante varias horas estuvieron desfilando de un lugar a otro, en donde cada uno de los asistentes mostró el esmero que le puso a su vestimenta.

Manuel Ayala

Por: EFE