Resumen: Este sábado 30 de mayo, Medellín será el epicentro de una exclusiva experiencia inmersiva impulsada por Heineken para vivir la final de la UEFA Champions League en el icónico espacio Cielo Alto. El evento busca conectar la pasión por el fútbol con la creciente cultura "fandom" y el auge global de los eventos presenciales, ofreciendo un formato social y de alto nivel para invitados y creadores de contenido. Esta activación no solo celebra el torneo de clubes más importante del mundo, sino que también responde al fuerte posicionamiento de Antioquia en el mercado de alta gama, una región estratégica que actualmente representa el 10,5% del consumo de cerveza premium en Colombia.

La final de la Champions League desata la fiebre del «fandom» y las experiencias premium en Medellín

La manera de vivir la pasión por el fútbol está evolucionando y trascendiendo las tribunas de los estadios. La final de la UEFA Champions League, el torneo de clubes con mayor poder de convocatoria en el mundo, no es la excepción y este año se convierte en el escenario perfecto para impulsar las experiencias presenciales de alto nivel en Medellín.

Este sábado 30 de mayo, la marca Heineken®, patrocinador oficial del torneo, transformará a Cielo Alto —un reconocido espacio de entretenimiento en las alturas de la ciudad— en el epicentro de la cultura fan. A través de un evento exclusivo para invitados, periodistas y creadores de contenido, la marca propone llevar la transmisión del esperado partido a un formato inmersivo, social y profundamente conectado con el estilo de vida de los aficionados.

Un fenómeno global que aterriza en Antioquia

La iniciativa en Medellín responde a una tendencia mundial innegable: el auge de las experiencias en vivo. Las cifras que respaldan este fenómeno son contundentes:

Récord de asistencia europea: Según el reciente informe The European Club Talent and Competition Landscape 2024 de la UEFA, 229 millones de aficionados asistieron a partidos de fútbol en Europa en la temporada 2023/24, marcando un crecimiento del 7% frente a su récord anterior.

Una industria billonaria: El informe Living for Live: Global Report on the State of Fandom revela que la industria mundial de eventos presenciales superó los 1,4 billones de dólares en 2025. Impulsada por el deseo de las audiencias de participar activamente en el deporte, la música y el entretenimiento, se proyecta que esta cifra alcance los 2,5 billones de dólares en 2035.

Medellín: Epicentro del consumo premium

La elección de la capital antioqueña para esta gran activación no es casualidad. La ciudad atraviesa un momento de gran dinamismo cultural y económico, posicionándose fuertemente en el mercado de alta gama.

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Según datos internos de la compañía cervecera, el departamento de Antioquia representa hoy el 10,5% de la categoría de cerveza premium en toda Colombia.

“Medellín se ha convertido en un referente por su dinamismo cultural, su oferta de entretenimiento y su conexión con nuevas experiencias de consumo premium. Para Heineken®, seguir fortaleciendo nuestra presencia en la ciudad es una evolución natural, especialmente a través de espacios que conectan a las personas con sus pasiones, como el fútbol y la UEFA Champions League”, afirmó Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken®.

El poder del «Heineken Fandom»

La activación en Cielo Alto hace parte de la iniciativa global Heineken Fandom, una estrategia con la cual la marca holandesa acompaña de cerca los eventos deportivos y culturales más relevantes del planeta, desde la Fórmula 1 hasta grandes festivales musicales como Coachella y Rock in Rio.

Con esta apuesta, Medellín no solo vibrará con los 90 minutos de la gran final europea, sino que consolidará su posición como una ciudad pionera en redefinir cómo se disfruta, se comparte y se vive el deporte rey.