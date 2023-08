La FIFA «tiene la responsabilidad» de que el Mundial 2030 se celebre en Suramérica

in

Montevideo, 17 ago (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, aseguró este jueves a la Agencia EFE en Montevideo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y ese organismo "tienen la responsabilidad" de que el Mundial 2030 se celebre en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

"Creemos que el centenario no es un Mundial más si no es 'el Mundial de la FIFA' y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene (Gianni) Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol", expresó durante un conversatorio organizado por el diario local Búsqueda.

Asimismo, afirmó que dado al "momento que vive el fútbol en Sudamérica" en el que las principales copas masculinas están en manos de Argentina y la sub-20 de Uruguay ayudan "de gran manera" para que el continente vuelva a "sentarse en la mesa" para dialogar y contar su experiencia y el por qué de los recientes triunfos.

"Todos entienden de que este ese mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos que este mundial se reedite y se juegue aquí, donde todo nació que fue en el Uruguay y Argentina", aseveró.

Domínguez insistió en que sin importar los cambios de Gobierno en los distintos países que aspiran a la organización de la máxima cita del fútbol mundial "todos siempre asumen la misma responsabilidad".

Por su parte, el secretario nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauzá, expresó durante su participación en el conversatorio que la organización del Mundial es un "proyecto país" que se viene planificando desde el año 2010.

"Pasaron 100 años, tenemos que venir a festejar acá, pero este Mundial, ojalá, que nos sirva también para programar los próximos 100 años", apuntó.

En tanto, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, aseguró que el fútbol "hoy está unido en torno a esta idea" y añadió que se trata de un trabajo institucional que "trasciende a las administraciones" y que desde el organismo uruguayo la toman como uno de sus principales objetivos.

"Bajo distintas modalidades, en cada momento, se fue desarrollando la idea. Luego más organizadamente en los últimos años pudimos establecer este relacionamiento entre Gobiernos y Federaciones que tuvo el impulso fundamental de Conmebol, el sostén fundamental", aseveró.

El encuentro sirvió de oportunidad para que se presentaran las renovaciones que se harán al mítico Estadio Centenario, lugar en el que se disputó el primer Mundial de la historia en 1930.

En ese sentido, Bauzá explicó que entre las principales remodelaciones que se pretenden hacer destaca la reducción de la superficie del campo de juego para poder ampliar las gradas a una capacidad de 72.000 espectadores así como la conservación de la línea arquitectónica que "debe ser preservada muy celosamente".

Entre otras de las remodelaciones estarán la instalación de techado en todos los sectores del estadio salvo en el área en la que se erige la famosa Torre de los Homenajes.

Por: EFE