La felicidad de Raúl Giraldo Gómez

Resumen: Es cierto que el fútbol es un negocio y es potestad de su dueño considerar sus inversiones en el mismo pero lo que no se justifica es la manera en que se aprovecha del sentimiento del hincha a través de sus engaños

Como si fuera una especie de homenaje a Rafael Pombo, el mayor accionista del Deportivo Independiente Medellín Raúl Giraldo, nos recuerda día a día en sus salidas en falso en diferentes medios de comunicación, al famoso cuento de La Pobre viejecita de este gran poeta colombiano.

Este poema que hace alusión a la hipocresía y la superficialidad, se aplica fácilmente para quien dice que aun con los premios recibidos en la participación del “Equipo del Pueblo” en la Copa Libertadores, no le alcanza para atender los compromisos con los que cuenta el equipo.

Esta nube que presenta Raúl Giraldo a través de los medios de comunicación a la poderosa hinchada, es similar a los cuentos que echaba en la central mayorista donde es ampliamente conocido como la “Vaca”, allí se quejaba por todo, que no tenía un peso según sus amigos más cercanos, pero sus bolsillos se llenaban día día hasta alcanzarle para comprar un equipo de fútbol.

Es cierto que el fútbol es un negocio y es potestad de su dueño considerar sus inversiones en el mismo pero lo que no se justifica es la manera en que se aprovecha del sentimiento del hincha a través de sus engaños, en manifestar que es el más fanático de todos, que quiere mucho al equipo pero ese amor solo le alcanza a que seamos protagonistas del fútbol profesional colombiano o para sacar pecho en decir que el ‘Medallo’ ha ganado en todos los países de Sudamérica menos en Chile.

Si, Raúl Giraldo es como una vaca, pero a la que no le gusta que la ordeñen. Sus desaciertos administrativos, sus salidas en falso cada vez que habla en los medios de comunicación (su equipo de asesores si es que los tiene, le deberían dar unas pautas para hablar en los medios) tienen al Deportivo Independiente Medellín con una hinchada que ya se está alejando de los estadios, la misma que no cree en sus proyectos (si es que los tienen) y la que exige una y otra vez que venda el equipo para que verdaderos inversionistas lo ubiquen en el sitio que debe tener un onceno que lleva el nombre de una de las principales ciudades de todo un país.

La felicidad de Raúl Giraldo se basa en ser protagonistas del fútbol profesional colombiano, en la venta de los juveniles, en invertir poco con la ilusión de que se le prenda la luz con un jugador barato o agente libre para después venderlos más caros y últimamente en lo que ya se considera la tapa: “somos un equipo que ha ganado en todos los países de Sudamérica menos en Chile”.