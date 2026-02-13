La FCF y la FIFA clausuraron en Bogotá un seminario de élite para profesionalizar la formación de arqueros juveniles colombianos. Foto: Foto: FCF

Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol y la FIFA concluyeron este 13 de febrero en Bogotá el Seminario para Entrenadores de Arqueros Juveniles de Élite, una iniciativa del programa FIFA Talent Development Scheme que capacitó a 24 profesionales de clubes nacionales. Bajo la dirección de instructores internacionales y con la participación especial de Alejandro Otamendi, preparador de la Selección Colombia de Mayores, el evento integró teoría avanzada, análisis de datos y sesiones prácticas con juveniles de Millonarios FC. Con este cierre, la FCF reafirma su compromiso de elevar el nivel técnico de sus formadores para garantizar que los futuros porteros colombianos cuenten con una preparación de vanguardia competitiva a nivel mundial.

La FCF y la FIFA culminan con éxito seminario de élite para entrenadores de arqueros en Bogotá

La Federación Colombiana de Fútbol, en una alianza estratégica con la FIFA, concluyó este viernes 13 de febrero el Seminario para Entrenadores de Arqueros Juveniles de Élite.

Este evento, que se desarrolló en la capital del país desde el pasado lunes, se integró dentro del programa FIFA Talent Development Scheme (TDS), una iniciativa global diseñada para la identificación y el perfeccionamiento del talento joven en el fútbol actual.

A lo largo de cinco jornadas de intenso trabajo técnico, 24 preparadores vinculados a clubes profesionales del balompié nacional se reunieron con el propósito de elevar los estándares de formación en una posición que hoy exige una preparación integral.

La capacitación estuvo bajo la dirección de los instructores internacionales Ignacio Bordad, de Uruguay, y Fernando Brassard, de Portugal, quienes lideraron sesiones que equilibraron la profundidad teórica con la aplicación práctica en campo.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la participación de Alejandro Otamendi, actual entrenador de arqueros de la Selección Colombia de Mayores.

El especialista compartió una sesión enfocada en las metodologías de alto rendimiento y los protocolos de trabajo del equipo nacional, ofreciendo a los asistentes una visión privilegiada sobre los requerimientos necesarios para que un futbolista juvenil logre dar el salto definitivo hacia la élite internacional.

El programa académico profundizó en pilares fundamentales como las metodologías de formación por etapas, la toma de decisiones, la lectura de juego y el uso de analítica de datos para monitorear la evolución del deportista.

Para las fases prácticas, el seminario contó con el apoyo de ocho arqueros juveniles de Millonarios FC, quienes actuaron como sparring, permitiendo que los cursantes valorarán los conocimientos adquiridos en un entorno de juego real y competitivo.

Con el cierre de este ciclo de formación, la Federación Colombiana de Fútbol reafirma su compromiso con la profesionalización de sus formadores.

Al integrar herramientas de vanguardia y contar con el respaldo técnico de la FIFA, la institución busca consolidar una base técnica y estratégica que permita a los porteros colombianos del futuro competir con éxito en los escenarios más exigentes del mundo.

