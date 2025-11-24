Minuto30
    La FCF revela audios del VAR: El Autogol de América que confirmó la agonía en el Pascual
    FCF revela audios del VAR sobre el polémico autogol en América vs Junior; persiste la duda en el cuadrangular. Foto: Video pantallazo tomado de VAR
    Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó los audios del VAR sobre el polémico autogol en el minuto 85 del partido entre América de Cali y Junior F.C. por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay II-2025. El proceso de revisión, que comenzó con la alerta de una "Posible fuera de juego" y la duda sobre si la pelota había cruzado completamente la línea, se centró en un chequeo protocolario de múltiples fases. A pesar de que el equipo VAR confirmó que la jugada fue un autogol, admitieron que no tuvieron suficientes imágenes para establecer con total certeza que el balón entró por completo, validando finalmente la anotación que le dio la victoria a Junior y complicó la situación del América.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos los audios del sistema del VAR correspondientes a la polémica jugada del minuto 85 en el crucial encuentro entre América de Cali y Junior F.C. por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay Dimayor II-2025.

    La revelación ofrece una visión detallada del proceso de revisión que culminó con la validación del autogol que selló la victoria del equipo barranquillero y la compleja situación del cuadro escarlata.

    El proceso de chequeo se inició inmediatamente después de que el árbitro asistente 2 señalara el gol, con el AVAR advirtiendo inicialmente sobre una “Posible fuera” de juego.

    El equipo VAR, compuesto por el operador, el AVAR y el VAR principal, procedió a un chequeo protocolario de múltiples fases.

    Una de las primeras dudas se centró en la autoría, con el VAR preguntando “Gol, no gol” y el AVAR sugiriendo que “sería un autogol”, aunque inicialmente no tenían “evidencias” claras.

    La revisión se enfocó en dos aspectos críticos: la posición adelantada y la confirmación del autor del gol.

    El equipo solicitó repetidamente diferentes ángulos de cámara y acercamientos para determinar la trayectoria del balón y la posición de los jugadores de Junior.

    Finalmente, el VAR pudo confirmar que fue autogol, aunque no tuvo suficientes imágenes para establecer con certeza que la pelota hubiese entrado por completo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

