La FCF revela audios del VAR: El Autogol de América que confirmó la agonía en el Pascual

La Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos los audios del sistema del VAR correspondientes a la polémica jugada del minuto 85 en el crucial encuentro entre América de Cali y Junior F.C. por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay Dimayor II-2025.
La revelación ofrece una visión detallada del proceso de revisión que culminó con la validación del autogol que selló la victoria del equipo barranquillero y la compleja situación del cuadro escarlata.
El proceso de chequeo se inició inmediatamente después de que el árbitro asistente 2 señalara el gol, con el AVAR advirtiendo inicialmente sobre una “Posible fuera” de juego.
El equipo VAR, compuesto por el operador, el AVAR y el VAR principal, procedió a un chequeo protocolario de múltiples fases.
Una de las primeras dudas se centró en la autoría, con el VAR preguntando “Gol, no gol” y el AVAR sugiriendo que “sería un autogol”, aunque inicialmente no tenían “evidencias” claras.
La revisión se enfocó en dos aspectos críticos: la posición adelantada y la confirmación del autor del gol.
El equipo solicitó repetidamente diferentes ángulos de cámara y acercamientos para determinar la trayectoria del balón y la posición de los jugadores de Junior.
Finalmente, el VAR pudo confirmar que fue autogol, aunque no tuvo suficientes imágenes para establecer con certeza que la pelota hubiese entrado por completo.
