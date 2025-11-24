La Federación Colombiana de Fútbol hizo públicos los audios del sistema del VAR correspondientes a la polémica jugada del minuto 85 en el crucial encuentro entre América de Cali y Junior F.C. por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga Betplay Dimayor II-2025.

La revelación ofrece una visión detallada del proceso de revisión que culminó con la validación del autogol que selló la victoria del equipo barranquillero y la compleja situación del cuadro escarlata.

El proceso de chequeo se inició inmediatamente después de que el árbitro asistente 2 señalara el gol, con el AVAR advirtiendo inicialmente sobre una “Posible fuera” de juego.

El equipo VAR, compuesto por el operador, el AVAR y el VAR principal, procedió a un chequeo protocolario de múltiples fases.

La FCF revela audios del VAR: El Autogol de América que confirmó la agonía en el Pascual

Una de las primeras dudas se centró en la autoría, con el VAR preguntando “Gol, no gol” y el AVAR sugiriendo que “sería un autogol”, aunque inicialmente no tenían “evidencias” claras.

La revisión se enfocó en dos aspectos críticos: la posición adelantada y la confirmación del autor del gol.

El equipo solicitó repetidamente diferentes ángulos de cámara y acercamientos para determinar la trayectoria del balón y la posición de los jugadores de Junior.

Finalmente, el VAR pudo confirmar que fue autogol, aunque no tuvo suficientes imágenes para establecer con certeza que la pelota hubiese entrado por completo.

Más noticias de Deporte