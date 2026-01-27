Resumen: El hombre murió tras una serie de comportamientos que encendieron las alarmas de sus allegados.

La extraña muerte de un gringo en Bello: salió del concierto de Bad Bunny y luego todo fue confuso

Minuto30.com .- Las autoridades del municipio de Bello adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento de un ciudadano estadounidense de 42 años, ocurrido el pasado lunes 26 de enero en el barrio La Gabriela.

El hombre habría sido hallado sin vida tras una serie de comportamientos que encendieron las alarmas de sus allegados.

Cronología: Del concierto al fatal desenlace

Según los reportes preliminares, el extranjero se encontraba el domingo 25 de enero disfrutando del concierto de Bad Bunny en la ciudad. Al finalizar el evento, el hombre le solicitó a un amigo cercano que le permitiera quedarse en su apartamento en el sector de La Gabriela para descansar, a lo que el propietario accedió de buena fe.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en la mañana del lunes. Cuentan testigos que, al regresar a su vivienda, el dueño del inmueble encontró al ciudadano extranjero en compañía de otras personas. Dicen quienes lo viero que el “nuevo inquilinio” se mostraba en un estado de alteración severo, con cuadros de ansiedad extrema y, presuntamente, bajo los efectos de sustancias que aún están por determinarse.

Ante la tensa situación y el estado de alteración de los presentes, el propietario del apartamento decidió retirarse del lugar. Se estableció que poco después de su salida del lugar, fue alertado por el personal de vigilancia de la unidad residencial sobre una tragedia: el hombre que se hospedaba en su domicilio había fallecido en circunstancias que son materia de investigación por parte de las unidades de criminalística.

Se busca determinar si hubo algún tipo de inducción o si el estado de alteración mental y química del hombre lo llevó a tomar la falta decisión.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes correspondientes.

Aquí más Noticias de Bello