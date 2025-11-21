La extraña muerte de Carlos en Villanueva: ella le habría negado sexo y él terminó cayendo por una ventana

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Según reportes extraoficiales, los hechos se desencadenaron horas antes del hallazgo, cuando el hombre habría amenazado a su pareja con saltar al vacío si ella no accedía a tener relaciones sexuales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hombre de 48 años falleció en la madrugada de este viernes 21 de noviembre de 2025 en el barrio Villanueva, en el centro de Medellín, tras caer de un edificio en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades.

    Según reportes extraoficiales, los hechos se desencadenaron horas antes del hallazgo, cuando el hombre habría amenazado a su pareja con saltar al vacío si ella no accedía a tener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, ella se retiró.

    Al no encontrarlo horas después, la mujer dio aviso a las autoridades, quienes iniciaron una búsqueda superficial en el sector y, al no tener éxito, se retiraron. Viendo que el hombre no regresaba a su apartamento al avanzar la mañana, la pareja volvió a buscar a la policía.

    El cuerpo fue finalmente encontrado en el techo de una casa vecina. Vecinos de esa vivienda indicaron, bajo versiones extraoficiales, haber escuchado un «golpe seco» sobre las 3 de la mañana, hora en la que se presume ocurrió la caída.

    Fuentes cercanas a la víctima señalaron que, cuando el hombre ingería licor, solía volverse violento. Las autoridades trabajan para determinar si la caída fue accidental, producto de una riña, o si se trató de un suicidio consumado.

    Aquí más Noticias de Medellín


