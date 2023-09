La ex-ESMA es «un símbolo de aquella atrocidad», según el ministro argentino de Cultura

Buenos Aires, 19 sep (EFE).- El Museo Sitio de Memoria ESMA es "un símbolo de aquella atrocidad", en alusión a la última dictadura militar vivida en Argentina entre 1976 y 1983, según el ministro de Cultura del país suramericano, Tristán Bauer, que celebró la elección del lugar como Patrimonio Mundial de la Unesco.

"Es un símbolo, un símbolo de aquella atrocidad. Y para no repetir esos errores, la memoria es fundamental", comentó a EFE el titular de la cartera de Cultura con motivo de la inclusión del mayor centro clandestino de detención en dictadura, de cuyo fin se celebran 40 años precisamente en 2023.

El también cineasta, realizador de la multipremiada "Iluminados por el fuego" (2005), resaltó que Argentina dejó atrás hace cuatro décadas "un período atroz, un período siniestro" y que uno de los espacios "que definen esa tragedia" es la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada en Buenos Aires.

"Campo de concentración. Lugar de tortura. Allí se traía a las jóvenes mujeres embarazadas, nacían los niños, muchos niños allí nacieron. Desde allí se llevaban a las víctimas, después de ser torturadas a los vuelos de la muerte, se los llevaba un avión, se los arrojaba al agua", detalló Bauer.

En su opinión, la declaración de la Unesco "es fundamental" para "que no se repitan esos horrores", ya que lo necesario es "trabajar sobre esa memoria, volver a visitar o revisitar la memoria" y "no las atrocidades que se han hecho aquí desde el Estado, el terrorismo de Estado".

"Nosotros no podemos hacer de cuenta que esos episodios trágicos no han existido. Tenemos que estudiarlos, analizarlos, se tienen que contar en las escuelas y no volver allí; así que yo creo que la tarea es fundamental. Creo que es la forma de no cometer nuevamente esos errores", aseveró.

El comité de patrimonio de la Unesco declaró este martes Patrimonio Mundial el Museo Sitio de Memoria de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada.

Con esta inscripción, Argentina alcanza los doce sitios inscritos en el listado de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Entre 1976 y 1983, las instalaciones de la ESMA fueron parte fundamental del esquema represivo que tuvo su epicentro en este edificio, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.

La candidatura argentina se suma, como lugar de memoria vinculado a conflictos recientes, al campo de Auschwitz-Birkenau y el Memorial de la Paz de Hiroshima, que hasta ahora eran los únicos sitios de este tipo del último siglo inscritos en la lista.

Por: EFE