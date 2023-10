La Eurocopa de Alemania toma cuerpo

Madrid, 18 oct (EFE).- Completada la 'ventana' de partidos de octubre y a falta de dos jornadas para el final de la fase de clasificación, la Eurocopa 2024 va tomando cuerpo después de que ya se sepan los nombres de nueve selecciones que van a estar presentes en la fase final: la anfitriona Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Portugal, Escocia, España y Turquía.

La selección lusa que dirige el español Roberto Martínez es la que presenta mejores números, con una andadura de récord de pleno de ocho victorias, con 32 goles a favor y tan solo dos en contra.

Francia, mientras tanto, es la otra que hasta ahora ha ganado todos sus partidos. La vigente subcampeona mundial ha logrado seis victorias, en las que ha marcado trece tantos y ha encajado tan solo uno.

Inglaterra y Bélgica han vencido en cinco encuentros y han empatado uno; España y Bélgica, que comandan el grupo A, han ganado cinco y han sufrido una derrota, al ganarse ambos como locales; y Turquía y Austria presentan un balance de 5-1-1.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina, Finlandia y Georgia ya saben que jugarán la repesca, en la que, si no logran el billete directo, tienen asegurada una plaza por la vía de la Liga de Naciones Croacia, Grecia, Israel, Italia, Kazajstán, Países Bajos y Serbia.

Las selecciones que ya saben que no podrán acabar entre los dos primeros de sus grupos son Andorra, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Estonia, Islas Feroe, Gibraltar, Letonia, Liechtenstein, Malta, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Noruega, Irlanda, San Marino y Suecia.

Situación de los grupos ante la última 'ventana':

– Grupo A: Jornada 9, 16 noviembre: Georgia-Escocia y Chipre-España

España y Escocia ya están clasificadas.

– Grupo B: Jornada 9, 18 noviembre: Francia-Gibraltar, Países Bajos-Irlanda

Francia ya está clasificada. Países Bajos lo conseguirá si vence a Irlanda el 18 de noviembre. Grecia no podrá acabar entre los dos primeros y se confirmará en la repesca si Países Bajos gana.

– Grupo C: Jornada 9, 17 noviembre: Inglaterra-Malta e Italia-Macedonia del Norte

Inglaterra está clasificada. Si Italia derrota a Macedonia del Norte superará a Ucrania si no pierde su último encuentro. Si Italia no gana a los normacedonios, los ucranianos acabarán por delante si no pierden en su último partido.

– Grupo D: Jornada 9, 18 noviembre: Armenia-Gales y Letonia-Croacia

Turquía está clasificada. Gales lo logrará si vence a Armenia y Croacia pierde ante Letonia. Croacia no podrá acabar entre los dos primeros y tendrá que ir a la repesca si pierde y Gales gana. Armenia no podrá terminar entre los dos primeros si pierde, o si empata y Croacia gana.

– Grupo E: Jornada 9, 17 noviembre: Moldavia-Albania y Polonia-R. Checa

Albania se clasifica si no pierde ante Moldavia o si Polonia vence a R. Checa. La R. Checa se clasifica si vence a Polonia y Moldavia no gana. Polonia no podrá terminar entre los dos primeros si no gana o si Moldavia vence a Albania.

– Grupo F: Jornada 9, 16 noviembre: Estonia-Austria y Azerbaiyán-Suecia

Bélgica y Austria ya están clasificadas

– Grupo G: Jornada 9, 16 noviembre: Montenegro-Lituania y Bulgaria-Hungría

Hungría se clasifica si no pierde ante Bulgaria o si Montenegro no vence a Lituania. Serbia se clasifica si Montenegro no vence a Lituania. Montenegro tiene que ganar para mantenerse entre los dos primeros.

– Grupo H: Jornada 9, 17 noviembre: Dinamarca-Eslovenia, Kazajistán-San Marino, Finlandia-Irlanda del Norte

Eslovenia se clasifica si gana a Dinamarca, o si empata y Kazajistán no vence a San Marino. Dinamarca se clasifica si vence a Eslovenia o si Kazajistán no vence a San Marino. Kazajistán no podrá acabar entre los dos primeros y se confirmará en la repesca si pierde ante San Marino o si empata y Eslovenia no pierde. Finlandia, a la repesca.

– Grupo I: Jornada 7, 15 noviembre: Israel-Suiza; Jornada 9, 18 noviembre: Suiza-Kosovo, Bielorrusia-Andorra, Israel-Rumanía.

Rumanía se clasifica si Israel pierde ante Suiza y luego Rumanía vence a Israel. Suiza se clasifica si vence a Israel y Kosovo. Israel se clasifica si gan a Suiza y Rumania, y Suiza no vence a Kosovo. Israel no podrá terminar entre los dos primeros y jugará la repesca si pierde ante Suiza y Rumanía. Kosovo no podrá acabar entre los dos primeros si Suiza derrotaa Israel.

Por: EFE