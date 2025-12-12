Resumen: El alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez, presentó su rendición de cuentas 2025 destacando un 75% de cumplimiento en su Plan de Desarrollo, con inversiones clave de 11 mil millones de pesos en educación y la compra de terrenos en la reserva El Romeral, mientras prepara la entrega de obras estratégicas como el Teatro Municipal y el Centro de Bienestar Animal para el próximo año.

La Estrella alcanza el 75% de cumplimiento en su Plan de Desarrollo: así fue la rendición de cuentas 2025

Bajo el lema “Construyendo Sueños”, el alcalde Mario Gutiérrez presentó ante cientos de siderenses y su gabinete municipal el balance de gestión correspondiente al año 2025 en La Estrella. El evento, realizado en la peatonal del parque principal, sirvió como escenario para confirmar que el Plan de Desarrollo “Por el Camino Correcto” ha alcanzado un 75% de ejecución en la mitad del periodo administrativo.

Durante su intervención, el mandatario local destacó que los esfuerzos presupuestales se han concentrado en el tejido social y la sostenibilidad.

Inversiones clave: Educación y Medio Ambiente

El informe de gestión reveló cifras significativas en sectores estratégicos. La educación recibió la mayor inyección de recursos con una inversión de 11 mil millones de pesos destinados a estrategias de cobertura y calidad.

En materia de infraestructura deportiva y recreativa, se resaltó la remodelación de la cancha de fútbol Jhon F. Kennedy, obra que demandó 2.600 millones de pesos. Asimismo, la administración reafirmó su compromiso ambiental con la adquisición de 20,2 hectáreas en la reserva El Romeral, una compra estratégica valorada en 1.500 millones de pesos para proteger los recursos hídricos y la biodiversidad del municipio.

“Estos logros nos llenan de orgullo como siderenses y nos hacen creer que los sueños se hacen realidad cuando se trabaja con dedicación, transparencia y amor por las familias de La Estrella”, expresó la administración durante el evento.

Retos y entregas para el próximo año

Gutiérrez aprovechó el espacio para delinear la hoja de ruta del próximo año, calificándolo como un periodo de “grandes retos” donde se materializarán obras de infraestructura mayor. Entre los proyectos que se entregarán a la comunidad se destacan:

Cultura: El nuevo Teatro Municipal – Museo Casa Consistorial.

Movilidad: El proyecto de ciclocaminabilidad.

Social: El Centro de Bienestar Animal y el proyecto de vivienda Oro Verde.

Saneamiento: La continuación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que actualmente avanza en un 13%.

Con este balance, la Alcaldía busca ratificar el orden y la planificación de su gestión, proyectando un cierre de gobierno enfocado en la culminación de obras físicas que transformarán el entorno urbano del municipio.