Resumen: Sabaneta inició la construcción del anillo vial de la Calle 77 Sur, una obra de unos 800 metros con inversión de $21.177 millones. Tendrá doble calzada con tres carriles por sentido, bahías de parqueo, zonas verdes y andenes, y beneficiará a más de 106.000 habitantes, según la Alcaldía.

La espera terminó: Sabaneta inicia la construcción del anillo vial de la Calle 77 Sur

Sabaneta, Antioquia. Lo que durante décadas fue un anhelo del municipio empezó a hacerse realidad: Sabaneta inició la construcción del anillo vial de la Calle 77 Sur, una obra con una inversión de $21.177 millones que, según la Alcaldía, marcará un antes y un después en la movilidad de la ciudad.

El anuncio se hizo este 4 de noviembre de 2026. El alcalde Alder Cruz dio el paso con el comienzo de las obras, un proyecto que beneficiará de manera directa e indirecta a más de 106.000 habitantes.

¿Qué es el anillo vial de la Calle 77 Sur?

Se trata de una intervención de cerca de 800 metros de longitud, pensada para responder a las necesidades de movilidad actuales y futuras de Sabaneta. De acuerdo con la Administración municipal, mejorará la conectividad entre diferentes sectores del territorio y fortalecerá las condiciones para el desarrollo urbano.

¿Qué incluye la obra?

Según el boletín oficial, la intervención contempla:

Doble calzada con tres carriles por sentido.

Un carril adicional en uno de los tramos.

Separadores centrales.

Bahías de parqueo.

Zonas verdes.

Andenes.

La Alcaldía asegura que estos elementos contribuirán a una movilidad más segura e incluyente para todos los actores viales.

Menos tiempo en la vía y mejor acceso

El anillo vial es, en palabras de la Administración, una apuesta estratégica por la competitividad, la conectividad y la calidad de vida de quienes transitan por este corredor. La intervención permitirá optimizar los tiempos de desplazamiento, mejorar el acceso a los sectores residenciales, comerciales y de servicios, y fortalecer la integración con la red vial metropolitana, lo que generará mejores condiciones para miles de ciudadanos.

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Más espacio para los peatones

El proyecto también busca fortalecer los espacios públicos para el disfrute de los peatones. Con la incorporación de zonas verdes y andenes, la Administración espera un entorno más seguro, accesible y cómodo.

«Una deuda histórica»

Para la Alcaldía, el arranque de la obra tiene un valor simbólico. «Hoy, Sabaneta comienza a saldar una deuda histórica, lo que durante décadas fue un anhelo, hoy se transforma en una obra que marcará un hito en el desarrollo, la movilidad y la calidad de vida», señala el comunicado.

¿Quién pone la plata?

El boletín de la Alcaldía no detalla el origen de los recursos. Según informó Caracol Radio, de los $21.177 millones, $14.000 millones serían aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los $7.177 millones restantes por la Alcaldía de Sabaneta. Ese medio también reportó que los beneficiados directos e indirectos serían más de 106.652 habitantes.

Las imágenes que acompañan esta nota son capturas de videos con recreaciones del diseño del proyecto; no corresponden a la obra ya construida.