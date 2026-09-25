Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La Escuela Fernando González y un nuevo parque para Envigado

    Por: Alejo Sánchez

    alejo sanchez envigado
    La Escuela Fernando González y un nuevo parque para Envigado

    Resumen: Se trata de recuperar un lugar que hace parte de nuestra historia y convertirlo en un espacio para encontrarnos, compartir en familia y disfrutar de nuestro patrimonio

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Hay buenas noticias que vale la pena contar, y esta tiene que ver con uno de esos lugares que hacen parte de la memoria de todos los envigadeños: la Escuela Fernando González. Después de un proceso que llevaba tiempo avanzando, hoy tenemos una noticia que nos permite mirar con ilusión hacia lo que viene: el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes autorizó las intervenciones necesarias para que este proyecto pueda avanzar.

    Tuve la oportunidad de hacer parte de esa gestión y, de la mano de la ministra de Cultura, Paola Holguín, logramos que se expidiera la resolución que permite continuar con este importante proyecto para Envigado. ¿Y qué significa esto? Que podremos recuperar la Escuela Fernando González, conservar su valor histórico y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso al espacio que ocupaba la antigua sede de la Escuela de Artes Débora Arango, que podrá convertirse en un parque para el disfrute de todos.

    Para mí, esto va mucho más allá de una obra. Se trata de recuperar un lugar que hace parte de nuestra historia y convertirlo en un espacio para encontrarnos, compartir en familia y disfrutar de nuestro patrimonio. También hay que reconocer el trabajo que desde la Administración Municipal y DESur se ha venido realizando para sacar adelante este proyecto.

    Nuestra historia merece ser cuidada, pero también necesita espacios para seguir siendo parte de la vida de las nuevas generaciones. Y eso es lo que podemos empezar a construir aquí: un lugar donde patrimonio, cultura y espacio público se encuentren para beneficio de todos los envigadeños.

    Una buena noticia para Envigado y, sin duda, un proyecto que vale la pena seguir acompañando.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Qué hay detrás del debate sobre las rentas cortas en Medellín?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.