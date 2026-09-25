La Escuela Fernando González y un nuevo parque para Envigado

Resumen: Se trata de recuperar un lugar que hace parte de nuestra historia y convertirlo en un espacio para encontrarnos, compartir en familia y disfrutar de nuestro patrimonio

Hay buenas noticias que vale la pena contar, y esta tiene que ver con uno de esos lugares que hacen parte de la memoria de todos los envigadeños: la Escuela Fernando González. Después de un proceso que llevaba tiempo avanzando, hoy tenemos una noticia que nos permite mirar con ilusión hacia lo que viene: el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes autorizó las intervenciones necesarias para que este proyecto pueda avanzar.

Tuve la oportunidad de hacer parte de esa gestión y, de la mano de la ministra de Cultura, Paola Holguín, logramos que se expidiera la resolución que permite continuar con este importante proyecto para Envigado. ¿Y qué significa esto? Que podremos recuperar la Escuela Fernando González, conservar su valor histórico y, al mismo tiempo, darle un nuevo uso al espacio que ocupaba la antigua sede de la Escuela de Artes Débora Arango, que podrá convertirse en un parque para el disfrute de todos.

Para mí, esto va mucho más allá de una obra. Se trata de recuperar un lugar que hace parte de nuestra historia y convertirlo en un espacio para encontrarnos, compartir en familia y disfrutar de nuestro patrimonio. También hay que reconocer el trabajo que desde la Administración Municipal y DESur se ha venido realizando para sacar adelante este proyecto.

Nuestra historia merece ser cuidada, pero también necesita espacios para seguir siendo parte de la vida de las nuevas generaciones. Y eso es lo que podemos empezar a construir aquí: un lugar donde patrimonio, cultura y espacio público se encuentren para beneficio de todos los envigadeños.

Una buena noticia para Envigado y, sin duda, un proyecto que vale la pena seguir acompañando.