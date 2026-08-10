¡La emoción los desbordó! Bengala de hinchas del América provocó incendio en transformador

Resumen: Las autoridades de gestión del riesgo y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Cali han reiterado en múltiples ocasiones las advertencias sobre la peligrosidad de manipular bengalas, pólvora y humo de colores

Minuto30.com .- La efervescencia y la pasión que caracterizan a las barras del fútbol colombiano volvieron a protagonizar un incidente que puso en riesgo la tranquilidad y la seguridad ciudadana. En las últimas horas, las autoridades y organismos de socorro tuvieron que atender una emergencia en el sur de la capital vallecaucana.

El hecho se registró sobre la neurálgica Avenida Roosevelt, uno de los corredores viales más importantes del sector, justo en los momentos en que se llevaba a cabo una masiva concentración de seguidores del América de Cali.

De la fiesta a la emergencia

Lo que había sido convocado como un tradicional «banderazo» o recibimiento por parte de la hinchada escarlata para alentar a su equipo, rápidamente se salió de control debido al uso indebido de elementos pirotécnicos en una zona densamente poblada y transitada.

De acuerdo con los reportes preliminares y los videos aficionados grabados por vecinos del sector, la emergencia se desató cuando una bengala de pólvora fue disparada y, tras el impacto, provocó un incendio en las inmediaciones de la vía. Las llamas y la densa columna de humo generaron pánico entre los transeúntes, conductores y residentes de los edificios aledaños a la Avenida Roosevelt.

El riesgo del uso de pirotecnia

Este incidente reabre el debate en la ciudad sobre la regulación y los controles en las aglomeraciones de fanáticos. Aunque no se han reportado víctimas fatales ni heridos de gravedad hasta el momento, el riesgo de una tragedia mayor fue inminente.

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Las autoridades de gestión del riesgo y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Cali han reiterado en múltiples ocasiones las advertencias sobre la peligrosidad de manipular bengalas, pólvora y humo de colores en espacios públicos no habilitados para tal fin.

«El uso de bengalas en zonas urbanas representa un peligro latente no solo de incendios estructurales y vehiculares, sino de quemaduras graves para quienes las manipulan y para los transeúntes inocentes», advierten frecuentemente los organismos de socorro.

Las autoridades locales se encuentran evaluando los daños materiales ocasionados por las llamas en la Avenida Roosevelt y hacen un llamado al buen comportamiento, recordando a la hinchada que la pasión por su equipo no puede estar por encima de la vida y el patrimonio de los caleños.