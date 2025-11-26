Menú Últimas noticias
    ¡Feminicidio en Guarinocito! Mató a la ex e intentó autolesionarse: a la cárcel lo mandaron

    El feminicida fue capturado luego de ser atendido en un centro asistencia por las heridas que se infringió.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Feminicidio en Guarinocito! Mató a la ex e intentó autolesionarse: a la cárcel lo mandaron

    Resumen: Las acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental de 36 años, en La Dorada (Caldas).

    Las acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental de 36 años, en La Dorada (Caldas).

    En ese sentido fue imputado por el delito de feminicidio agravado y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Los hechos se registraron el pasado 21 de noviembre en el centro poblado Guarinocito, donde el hombre habría llegado al lugar de trabajo de la víctima y la atacó con un arma cortopunzante.

    La mujer fue traslada hasta un centro hospitalario donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

    La captura del implicado se efectuó este 24 de noviembre en un trabajo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional, en la Dorada (Caldas), luego de ser atendido en un centro asistencia por las heridas que se infringió.

