La Dimayor asignó los árbitros para los partidos de la fecha 7 de la Liga

Minuto30.com- La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer a través de la Dimayor, la lista de árbitros que dirigirán los partidos válidos por la fecha 7 de la Liga Águila II– 2018, que se cumplirá este fin de semana.
Igualmente, informó los nombres de las personas que impartirán justicia en la fecha 23 del Torneo Águila 2018.
Árbitros fecha 7 de la Liga
BOYACÁ CHICÓ FC VS LA EQUIDAD
CENTRAL: BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO
ASISTENTE No.1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.2: MAURICIO ESCOBAR – RISARALDA
EMERGENTE: DIEGO FLECHAS – BOYACÁ
ATLÉTICO HUILA VS LEONES FC
CENTRAL: ALEXANDER OSPINA – QUINDÍO
ASISTENTE No.1: EDUARDO DÍAZ – CUNDINAMARCA
ASISTENTE No.2: EDIVAR MOSQUERA – CAUCA
EMERGENTE: HÉCTOR GUERRA – HUILA
ENVIGADO FC VS DEPORTES TOLIMA
CENTRAL: NOLBERTO ARARAT – RISARALDA
ASISTENTE No.1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ
ASISTENTE No.2: LUIS NAVARRO – VALLE
EMERGENTE: ALEJANDRO MONCADA – ANTIOQUIA
MILLONARIOS FC VS RIONEGRO
CENTRAL: NICOLÁS GALLO – CALDAS
ASISTENTE No.1: ALEJANDRO GALLEGO – CALDAS
ASISTENTE No.2: JOHN AGUILAR – RISARALDA
EMERGENTE: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ
ALIANZA PETROLERA VS AMÉRICA DE CALI
CENTRAL: JOHN HINESTROZA – CHOCÓ
ASISTENTE No.1: DIONISIO RUÍZ – CÓRDOBA
ASISTENTE No.2: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ
EMERGENTE: GENECO RUIDÍAZ – SANTANDER
DEPORTIVO PASTO VS INDEPENDIENTE SANTA FE
CENTRAL: LUIS TRUJILLO – VALLE
ASISTENTE No.1: JOHN A. LEÓN – CALDAS
ASISTENTE No.2: JOHN F. GÓMEZ – ANTIOQUIA
EMERGENTE: JOHN ZAMBRANO – NARIÑO
ATLÉTICO BUCARAMANGA VS PATRIOTAS FC
CENTRAL: LUIS SÁNCHEZ – VALLE
ASISTENTE No.1: DAVID FUENTES – CESAR
ASISTENTE No.2: KEVIN AGAMEZ – BOLÍVAR
EMERGENTE: EDILSON ARIZA – SANTANDER
INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS ONCE CALDAS
CENTRAL: GUSTAVO MURILLO – CHOCÓ
ASISTENTE No.1: HUMBERTO CLAVIJO – META
ASISTENTE No.2: RUBÉN GARCÍA – NORTE DE SANTANDER
EMERGENTE: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA
JAGUARES FC VS ATLÉTICO NACIONAL
CENTRAL: MARIO HERRERA – META
ASISTENTE No.1: JUAN VACA – BOGOTÁ
ASISTENTE No.2: JORGE ÁLVAREZ – NORTE DE SANTANDER
EMERGENTE: CARLOS GARCÍA – CÓRDOBA
DEPORTIVO CALI VS ATLÉTICO JUNIOR
CENTRAL: DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.1: ELKIN ECHAVARRÍA – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.2: JOSE D. PIEDRAHITA – ANTIOQUIA
EMERGENTE: JOHN BALANTA – VALLE
Árbitros fecha 23 Torneo Águila
VALLEDUPAR FC VS ATLÉTICO FC
CENTRAL: ALEXANDER ORTÍZ – NORTE DE SANTANDER
ASISTENTE No.1: JUAN GARCÍA – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.2: SERGIO RUÍZ – ANTIOQUIA
EMERGENTE: JONATHAN TOVAR – CESAR
UNIVERSITARIO DE POPAYAN VS FORTALEZA FC
CENTRAL: CARLOS MÁRQUEZ – BOLÍVAR
ASISTENTE No.1: RÓBINSON MEDINA – RISARALDA
ASISTENTE No.2: JAIR POZOS – NARIÑO
EMERGENTE: LUIS DELGADO – VALLE
UNIÓN MAGDALENA VS CÚCUTA DEPORTIVO
CENTRAL: DIEGO RUÍZ – META
ASISTENTE No.1: JONATHAN PANIAGUA – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.2: JESÚS OTERO – SUCRE
EMERGENTE: ELIÉCER JIMENEZ – MAGDALENA
REAL CARTAGENA VS LLANEROS FC
CENTRAL: JUAN MIRA – ANTIOQUIA
ASISTENTE No.1: CRISTIAN VILLAMIZAR – NORTE DE SANTANDER
ASISTENTE No.2: JORGE NARVÁEZ – CESAR
EMERGENTE: GABRIEL MATOREL – BOLÍVAR
REAL SANTANDER VS BARRANQUILLA FC
CENTRAL: SIMÓN IBARRA – RISARALDA
ASISTENTE No.1: MARIO TARACHE – CASANARE
ASISTENTE No.2: DANILO SARMIENTO – BOYACÁ
EMERGENTE: BRAYAN GONZÁLEZ – SANTANDER
ORSOMARSO SC VS DEPORTES QUINDÍO
CENTRAL: KEINER JIMENEZ – CESAR
ASISTENTE No.1: IVAN BALLESTA – CUNDINAMARCA
ASISTENTE No.2: HEIBERTH CALVO – BOGOTÁ
EMERGENTE: RÓBINSON BARONA – VALLE
CORTULUÁ VS BOGOTÁ FC
CENTRAL: JOHN PERDOMO – HUILA
ASISTENTE No.1: DARWIN LÓPEZ – META
ASISTENTE No.2: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS
EMERGENTE: DEIVY GUETIO – VALLE
TIGRES FC VS DEPORTIVO PEREIRA
CENTRAL: DIEGO ULLOA – VALLE
ASISTENTE No.1: ELKIN CHARRYS – BOLÍVAR
ASISTENTE No.2: JONATHAN BALLESTEROS – SANTANDER
EMERGENTE: WILMER GANTIVA – BOGOTÁ