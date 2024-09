Montevideo, 29 nov (EFE).- El Estado uruguayo contrajo durante la pandemia una deuda de 1.996.000 millones de dólares con las mujeres del país a nivel laboral (500 millones de dólares), por trabajos no remunerados (1.344 millones de dólares) y por prestaciones no efectuadas (152 millones de dólares).

Así lo detalla el estudio 'La Pandemia. ¿Cuánto es la deuda en Uruguay con las mujeres?', coorganizado por ONU Mujeres, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Fcea), el Instituto de Economía (Iecon) y el colectivo Cotidiano Mujer.

Las economistas Verónica Amarante, Paola Azar, Jéssica Schertz y Andrea Vigorito presentaron los resultados del análisis este miércoles en el Centro Cultural de España.

La investigación cuantificó las pérdidas que sufrieron las mujeres durante 2020 y 2021 porque el Estado uruguayo no reconoció las iniquidades de género ya existentes que aumentaron durante la pandemia y cuyos costes recaen sobre ellas, profundizando las injusticias del punto de partida.

Las expertas señalaron que el porcentaje de deuda contraída por trabajos no remunerados en los hogares fue el mayor con respecto al Producto Interno Bruto del país, un 1,19 % de media entre 2020 y 2021, mientras que el plano laboral supuso el 0,45 % del PIB y en el de prestaciones no realizadas el 0,14 %.

Las transferencias no efectuadas por parte del Estado fueron prestaciones que las mujeres no recibieron porque, cundo se inició la pandemia, el Gobierno aumentó la cuantía de las mismas pero no extendió su rango de cobertura.

En este sentido, las mujeres uruguayas representan el 74,6 % de la deuda total del Estado por prestaciones no efectuadas; el 67,8 % en el caso de trabajos no remunerados y el 25,6 % de la deuda laboral.

Atendiendo a sus características socioeconómicas, el estudio detalla que en los hogares con menos ingresos las mujeres estuvieron más afectadas por la deuda de prestaciones no efectuadas y cuidados, mientras que la deuda laboral tuvo mayor peso en hogares con ingresos más altos.

Por otra parte, las economistas afirmaron que el 'impuesto covid', la tasa para funcionarios con sueldos mayores a 120.000 pesos nominales durante la pandemia, centró su carga en las mujeres, que tienen una mayor presencia en el sector público y se vieron sobrerrepresentadas en la población gravable.

"La macroeconomía también tiene género, los funcionamientos de la economía tienen limitaciones que en un terreno de desigualdad van a afectar de forma diferente a hombres y mujeres", aseguraron.

Con esta iniciativa, se buscó que Uruguay diseñase un modelo de cálculo de la deuda a nivel nacional y que éste pueda ser replicado en otros países de América Latina.

En declaraciones a EFE, la directora regional adjunta de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany, manifestó que "se están proponiendo soluciones que permitan mejorar la gestión de otras crisis futuras, pero también ver cómo el Estado tiene que invertir para superar esta deuda".

"El sistema nacional de cuidados de Uruguay es un referente para la región, por lo que el presupuesto público que se destine es también importante para todos los países que están avanzando en este sentido en la región y miran cómo responde Uruguay", añadió.

Alemany pidió aumentar la inversión estatal "para las agendas que reducen la desigualdad de género", como acceso al mercado de trabajo, reducción de la brecha salarial, reingreso y mejora de la carrera laboral y mayor representación de las mujeres en los sectores más competitivos.

