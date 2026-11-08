La derrota republicana

Resumen: Las elecciones intermedias dejaron una derrota republicana que limita a Trump y redefine su agenda en Irán, migración y América Latina.

Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos tienen repercusiones mundiales, podrían, en primer lugar, alterar las relaciones con Europa, particularmente, respecto la OTAN, y en América del Sur habría que pensar si los demócratas permiten las ayudas que se estaban dispensando, o sí considerando que Trump ha brindado colaboraciones con países extranjeros en deterioro de los intereses norteamericanos, la política cambia, ya que, por ejemplo, en punto al Fondo Monetario Internacional los desembolsos internacionales debe pedir autorización a la Cámara de Representantes.

El presidente, por Constitución, va a seguir tomando decisiones en política exterior, pero el Congreso será quien defina cuánto dinero le va a dar para financiar esas operaciones y sometido al escrutinio y fiscalización del nuevo Congreso, ya no será Trump decidiendo con su partido sino “negociando” con los demócratas. Sigue vigente el veto que le otorga la capacidad para bloquear la legislación del Congreso.

Sin duda, vale anotar, para los dirigentes iraníes esa derrota de Trump es una buena noticia. Las cargas económicas que ha generado la guerra con Irán, principalmente los precios del petróleo y los combustibles, ejercieron una fuerte influencia en los votantes por el malestar generalizado que entre ellos tiene lugar. Desde Teherán, su presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf celebró la pérdida de escaños de los Republicanos, y consideró que era un mensaje del pueblo estadounidense contra la guerra. Trump reconoció el impacto que ésta ocasionó en las elecciones, situación que influirá en la próximas decisiones que respecto de ella se adopten.

También la política migratoria, por el voto especialmente de los latinos, pasó factura a los republicanos, pese a lo cual es muy difícil predecir el rumbo que tomarán las directrices presidenciales. Los objetivos podrían mantenerse, sobre todo en ámbitos donde existe consenso entre ambos partidos, como la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Así, más allá de la cooperación en seguridad, sí es posible que existan mayores controles del Congreso Americano sobre los recursos que se asignen.

Lo que sí es cierto que los gobiernos Latinos deben entender que los temas siguen siendo los mismos, pero la manera como se van ejecutar es muy posible que cambie, lo que hace pensar que para los próximos años deben tener en cuenta que la relación con Estados Unidos de ser con el gobierno y no una relación personal con el Presidente Trump.

Contrario a los pronósticos y encuestas la estruendosa derrota republicana en las elecciones del 3 de noviembre obliga a Colombia a mirar más allá de las celebraciones partidistas. Los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y del Senado. Donald Trump enfrentará la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por la oposición a partir de enero de 2027.

La responsabilidad política recae, en primer lugar, sobre Trump. El costo de vida, el rechazo a su gestión y la guerra con Irán golpearon al oficialismo. El vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota al conflicto con Irán; Trump reconoció su costo electoral, aunque defendió su decisión. La fractura entre ambos muestra que la discusión sobre los responsables ya comenzó dentro del Gobierno.

Para Colombia, la pregunta decisiva es qué ocurrirá con la cooperación contra el narcotráfico. El Escudo de las Américas aparece respaldado en un documento de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara sobre el presupuesto del año fiscal 2027. El texto apoya la coalición regional y contempla que el Departamento de Estado informe sobre su financiación, programas y actividades. Sin embargo, ese respaldo no equivale, por sí mismo, a recursos aprobados y disponibles para Colombia.

La preocupación es que una iniciativa identificada con Trump termine atrapada en la confrontación entre la Casa Blanca y la nueva mayoría legislativa. Su financiación podría enfrentar condiciones adicionales, reducciones o demoras. Ese es un riesgo político que Colombia debe anticipar; todavía no puede presentarse como una decisión tomada por los demócratas.

Puede ocurrir que los demócratas intenten torpedear esa iniciativa.

También importa el calendario. El Congreso elegido comenzará sus funciones en enero próximo. Hasta entonces, las decisiones del Legislativo saliente y los acuerdos presupuestales que alcance pueden influir en el margen que encontrará la nueva mayoría. La derrota electoral no cancela automáticamente programas ni revoca recursos existentes.

Trump conserva amplias facultades en política exterior, pero tendrá mayores obstáculos legislativos y una supervisión más exigente. El resultado debilita su capacidad para impulsar su agenda interna, aunque no elimina su capacidad de actuar internacionalmente. Colombia necesita entender esa distribución del poder para defender sus intereses.

La respuesta colombiana debe empezar ahora. El Gobierno necesita defender la cooperación ante ambos partidos, presentar resultados y explicar por qué combatir las organizaciones criminales constituye un interés compartido. Una relación cercana con la Casa Blanca resulta insuficiente cuando el Congreso puede condicionar los instrumentos necesarios para ejecutar esa política.

Al mismo tiempo, Colombia debe asegurar sus propios recursos y sostener su capacidad operativa. Nuestra seguridad no puede depender de la suerte electoral de un gobierno extranjero.

Los estadounidenses votaron sobre sus problemas y sus gobernantes. Las consecuencias pueden llegar hasta nuestro territorio. Si la derrota republicana termina frenando la financiación del Escudo de las Américas, en Colombia podría tener consecuencias. Evitarlo exige diplomacia con ambos partidos, financiación comprobable y una decisión nacional firme de combatir el narcotráfico.

Siempre los Estados Unidos sin importar las mayorías parlamentarias, están interesados en combatir al narcotráfico.

Bogotá, D.C., noviembre 7 de 2026