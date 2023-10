La defensa de Trump pide paralizar la liquidación de sus empresas y advierte de despidos

in

Nueva York, 6 oct (EFE).- Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron este viernes con carácter de urgencia paralizar la liquidación de sus empresas ordenada por el juez que preside el juicio -en curso- por fraude en la Organización Trump y advirtió de que las consecuencias pueden suponer despidos de "cientos" de personas.

La defensa acudió hoy a un tribunal de apelaciones y entregó un documento con más de 1.100 páginas en el que pide paralizar el juicio y el dictamen sumario del juez, Arthur Engoron, que declaró responsables de fraude a Trump y otros acusados por la Fiscalía y canceló sus licencias de operación.

Esta acción se produce después de que ayer Engoron diera un plazo de una semana a los acusados para hacer una lista de sus entidades como paso previo a una liquidación y les obligara a informar por adelantado a una supervisora si quieren hacer transferencias de activos, entre otras cosas.

La larga moción interpuesta hoy está cargada de expresiones mordientes: dice que la orden es una "pena de muerte corporativa" que crea una "ciénaga de proporciones épicas" y causará "daños graves e irreparables no solo para los apelantes sino a (partes) inocentes y empleados" que dependen de las entidades afectadas.

"Cancelar las licencias" de negocio, como dictó el juez, "hace imposible la operación legal de múltiples empresas y amenaza con el despido de cientos de empleados en Nueva York sin ninguna jurisdicción o proceso debido", argumentan los abogados.

La Fiscalía del estado, acusación en este caso civil que atraviesa su quinta jornada, respondió a la corte mostrándose en contra de la paralización del juicio, que comenzó esta semana y se alargará hasta diciembre, y recordó que un tribunal de apelaciones ya rechazó otra solicitud similar "hace ocho días".

No obstante, la Fiscalía pareció dar el brazo a torcer en la cuestión de las empresas y señaló que está "dispuesta a discutir con los acusados una pausa" en el proceso de liquidación y que "no deberían usarse los poderes de emergencia del tribunal si las partes no han tenido oportunidad de alcanzar un acuerdo".

La apelación de hoy arremete además contra Engoron porque, dice, "no comprende la magnitud del caos que su decisión acarrea", y le afea que, pese a que fue preguntado antes del juicio, no aclaró cuántas entidades estarían afectadas ni el alcance, declarando no estar preparado para pronunciarse al respecto.

La defensa de Trump ayer intentó obstaculizar otros procesos, de carácter penal, que enfrenta el favorito republicano a la Casa Blanca, una estrategia habitual en su trayectoria.

En concreto, pidieron posponer el caso de los documentos clasificados en Mar-a-Lago y desestimar otros dos, el de los pagos irregulares a la actriz porno Stormi Daniels y el de interferencia electoral.

Por: EFE