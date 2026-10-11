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La DEA habría trasladado a Florida a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, tras ser sacado de una cárcel en Venezuela

Pulido Vargas se encontraba privado de la libertad en territorio venezolano desde marzo de 2023

Publicado por: SoloDuque

alvaro pulido
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Minuto30.com .- En una operación de alto perfil, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habría retirado de un centro penitenciario en Venezuela a Álvaro Pulido Vargas, reconocido empresario colombiano, amigo y principal socio de Alex Saab, para trasladarlo al estado de Florida, donde enfrenta requerimientos judiciales.

Antecedentes y vinculación al caso PDVSA

Pulido Vargas se encontraba privado de la libertad en territorio venezolano desde marzo de 2023, cuando fue capturado durante las severas redadas anticorrupción iniciadas por las autoridades locales tras destaparse el entramado de saqueo y desvío de recursos en la estatal petrolera PDVSA.
Nuevas entregas en desarrollo

Dentro de esta misma red de investigación, la información señala avances en la situación de otros involucrados:

Próximas extracciones: Se prevé que en los próximos días otros dos implicados en la estructura sean trasladados fuera de Venezuela para responder ante las autoridades competentes.

Coordinación política: Las acciones contarían con el beneplácito del gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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