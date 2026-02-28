¡La cuota de gol para América! Tomás Angel es “escarlata”

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026 se sacude con una noticia que genera amores y odios en el país. América de Cali oficializó la contratación del atacante Tomás Ángel, quien regresa a Colombia tras un intenso periplo por el fútbol de los Estados Unidos.

El jugador de 23 años, hijo del legendario Juan Pablo Ángel, llega al conjunto “Escarlata” para aportar la cuota de gol y la experiencia internacional adquirida en la MLS.

El regreso de un talento formado en el rival eterno

La llegada de Tomás Ángel al América de Cali tiene un tinte especial. Formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, el delantero decidió tomar un rumbo diferente para su carrera tras su paso por el exterior.

“Tomás Ángel aceptó el reto. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo!”, anunció el club vallecaucano a través de sus redes sociales, desatando una ola de comentarios entre ambas hinchadas.

Radiografía de su paso por Estados Unidos

Ángel vuelve al país tras un proceso de adaptación en una liga de alta exigencia física y táctica. Su trayectoria en Norteamérica incluyó pasos por diversos equipos donde buscó consolidar su estilo de juego:

Los Angeles FC (Primer equipo): Disputó 7 partidos y anotó 2 goles.

Phoenix Rising: Fue donde tuvo mayor regularidad inicial con 15 partidos y 3 tantos.

San Diego FC: Su última etapa, donde jugó 25 encuentros y marcó 4 goles.

Balance General: En territorio estadounidense, el atacante acumuló 52 partidos oficiales y 12 goles, cifras que el cuerpo técnico del América espera potenciar en el Pascual Guerrero.

¿Qué le aporta Tomás Ángel al América?

La incorporación de Ángel no es solo un movimiento mediático; tácticamente ofrece soluciones interesantes para el frente de ataque:

Movilidad: No es un “9” de área estático; su formación le permite asociarse y caer a las bandas.

Experiencia Táctica: Su paso por la MLS le otorgó una mayor disciplina defensiva y lectura de juego.

Hambre de Gloria: Con 23 años, el jugador busca un lugar en la Selección Colombia y sabe que brillar en un equipo grande como el América es el camino más corto.