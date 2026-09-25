Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este viernes 25 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Club Medellín, con entrada libre y la participación especial del artista Granuja, se llevará a cabo la final de la Liga de Freestyle Interuniversitaria. Durante el evento, la Corporación Universitaria Americana y FMS Colombia realizarán el lanzamiento oficial de AKA-demia, una propuesta educativa de 80 horas en modalidad híbrida diseñada para profesionalizar la cultura urbana a través de siete líneas de formación estratégica en aspectos como juzgamiento, finanzas, derecho de autor, desarrollo de proyectos y marca personal. Para impulsar el acceso a estos programas, los primeros matriculados podrán contar con la Beca Pioneros, la cual reduce el valor del programa de $2.500.000 a $1.000.000 COP.

La cultura urbana y la academia se unen: Nace ‘AKA-demia’ para profesionalizar el freestyle en Colombia

Este viernes, el Club Medellín se convierte en el epicentro de la cultura urbana con la celebración de la gran final de la Liga de Freestyle Interuniversitaria. Sin embargo, el evento trasciende las rimas y las batallas de rap para marcar un hito en la educación del país: el lanzamiento oficial de AKA-demia, una innovadora apuesta de la Corporación Universitaria Americana y FMS Colombia para profesionalizar a los talentos del entretenimiento urbano.

A partir de las 6:00 p. m. y con entrada libre, la comunidad universitaria y los amantes del género se darán cita en las instalaciones del Club Medellín (Calle 50 # 43-65) para disfrutar de una velada que combinará el espectáculo y la academia, y que contará además con la participación especial del reconocido artista Granuja.

El freestyle desde las aulas y la industria

Bajo la premisa de que el freestyle no solo se vive sobre el escenario, sino que puede ser un motor de desarrollo profesional, AKA-demia fue diseñada para brindar herramientas sólidas a quienes forman parte de este ecosistema.

La iniciativa ofrece una estructura formativa de 80 horas de duración en modalidad híbrida (presencial y virtual), la cual entrega a sus participantes una certificación e insignia digital al finalizar. El currículo está dividido en siete líneas estratégicas pensadas para abarcar todas las necesidades de un artista o gestor moderno:

COMPITE: Análisis y jueceo de batallas (flow, métrica, punchline e improvisación).

MUEVE TU PLATA: Educación financiera, ingresos y presupuestos.

PROTEGE TU TALENTO: Aspectos legales, contratos y derechos de autor.

MUEVE TU PROYECTO: Gestión de equipos, eventos y sostenibilidad.

DOMINA TU MENTE: Herramientas psicológicas para la concentración y el manejo del estrés en el alto rendimiento.

ENTRA EN LA INDUSTRIA: Management, producción de eventos y monetización.

DISEÑA TU NEGOCIO: Creación de marca personal y propuesta de valor.

Impulso al talento con la ‘Beca Pioneros’

Con el objetivo de democratizar el acceso a esta profesionalización, la organización anunció la creación de la Beca Pioneros. Esta iniciativa, que cuenta con cupos limitados, permitirá a los primeros matriculados acceder al programa por una tarifa preferencial de $1.000.000 COP, reduciendo significativamente su costo regular de $2.500.000 COP.

La final de la Liga de Freestyle Interuniversitaria y la presentación de AKA-demia cuentan con el respaldo de importantes aliados del sector educativo y cultural, entre ellos Plaza Universitaria, Corporación Universitaria Americana, FMS Colombia, Traffifest, Get Down!, CENSA e Ivirtuo 2.0.

De esta manera, Medellín reafirma su posición como capital del talento urbano, demostrando que la cultura de la calle y la excelencia académica pueden trabajar de la mano para construir proyectos de vida sostenibles y exitosos dentro de la industria del entretenimiento.