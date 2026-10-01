¡La culpa es de la vaca! Mero taco en Parque Juanes, sentido sur – norte

Resumen: La Secretaría de Movilidad ha reiterado el llamado a los actores viales para transitar con máxima precaución. Se advierte que la curiosidad de los conductores, quienes reducen la velocidad para observar la insólita escena de la vaca descansando en la autopista, contribuye significativamente a ralentizar el tráfico y aumenta el riesgo de choques por alcance.

Minuto30.com .- Una inusual emergencia vehicular paralizó el tráfico en el noroccidente de Medellín luego de que una vaca cayera de un camión de transporte y quedara tendida sobre el pavimento de la Autopista Norte. El incidente, reportado inicialmente de manera oficial como una «novedad vial» por la Secretaría de Movilidad, generó un fuerte embotellamiento a la altura del Parque Juanes de la Paz, afectando severamente el flujo de automotores que se desplazan en sentido sur – norte.

De acuerdo con los reportes en el lugar, el animal se precipitó desde la carrocería del vehículo de carga en medio de la vía. Tras la caída, la vaca permaneció recostada en pleno asfalto, bloqueando directamente el paso vehicular. Esta situación obligó a los conductores a realizar maniobras de evasión y redujo drásticamente la capacidad de la vía, generando una congestión que se extendió rápidamente varios kilómetros hacia el centro de la ciudad.

Protocolo de Rescate y Desvíos

El manejo de este tipo de incidentes trasciende las labores convencionales de los agentes de tránsito. La presencia de un bovino de gran tamaño en una vía de alta velocidad requiere la intervención de personal capacitado para garantizar que el animal sea evaluado tras el impacto y retirado de la calzada sin poner en riesgo su integridad física ni la de los conductores. Mientras se coordina la logística, incluyendo la llegada de un vehículo adecuado para el traslado, el carril afectado debe permanecer acordonado.

La Secretaría de Movilidad ha reiterado el llamado a los actores viales para transitar con máxima precaución. Se advierte que la curiosidad de los conductores, quienes reducen la velocidad para observar la insólita escena de la vaca descansando en la autopista, contribuye significativamente a ralentizar el tráfico y aumenta el riesgo de choques por alcance.

Para quienes se dirigen hacia el municipio de Bello y el norte del área metropolitana, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas de manera preventiva. Corredores como la Avenida Regional o la Carrera 65 se mantienen como las opciones más seguras y expeditas para esquivar la zona de la emergencia mientras se logra el rescate del animal y el despeje total de la calzada.