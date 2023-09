La Corte Penal Internacional investigará como crimen de guerra el asesinato de Emma Igual

Naciones Unidas, 22 sep (EFE). La Corte Penal Internacional (CPI) investigará como crimen de guerra el asesinato de Emma Igual, la cooperante española que se encontraba en Ucrania y que fue víctima de un misil presumiblemente disparado por Rusia el pasado 10 de septiembre.

Así lo confirmó este viernes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa, en la que explicó que hoy se reunió en Nueva York con el fiscal del CPI, Karim Khan, y este le confirmó que "personalmente impulsará la investigación para que los responsables (del crimen) sean llevados a la Justicia internacional".

Albares, por su parte, se ofreció a aportar "toda la ayuda, material y financiera", para impulsar el caso, y dijo que se mantendrá en estrecho contacto con Khan para aportar toda la información que pueda servir.

Igual, de 32 años, era la directora de la ONG Road to Relief, fundada en 2022 para ayudar a evacuar a civiles de la zona de guerra en Ucrania, y el ataque que la mató cuando circulaba en coche en un convoy humanitario también costó la vida al voluntario canadiense Anthony 'Tonko' Ihnat.

El ministro dijo que ya se dirigió por carta al fiscal Khan a los pocos días de la muerte de Igual, pero ha sido en Nueva York donde pudo reunirse con él y constatar que "su diligencia es total", aunque al tratarse de una zona de combate los avances de la investigación y la recolección de pruebas se presentan mucho más difíciles.

"La investigación va a empezar inmediatamente", recalcó el ministro, quien dijo haber puesto el caso también en manos de la Fiscalía de Ucrania para que ellos lancen otra investigación en paralelo.

Albares dijo que su ministerio está en contacto permanente con la familia de Emma Igual, a la que mantendrá puntualmente informada de los avances del caso.

"No se necesita que nadie ratifique españolidad de Ceuta y Melilla"

En cuanto a las relaciones con Marruecos, Albares dijo que existe con el país vecino "toda una hoja de ruta que se va cumpliendo", y quitó importancia al hecho de que no se haya abierto todavía ninguna de las aduanas en Ceuta o Melilla, afirmando que "ya se están produciendo pasos" de mercancías, hasta ahora solo con cuentagotas.

Y sobre el hecho de que Marruecos no haya reconocido nunca de forma explícita la soberanía española de las dos ciudades, Albares replicó: "No necesito que nadie me ratifique que Ceuta y Melilla son españolas, como no necesito que nadie lo haga con Madrid, Barcelona, La Coruña o Sevilla".

"No queda ninguna duda a nadie de la españolidad" de ambas ciudades, dijo, ante la pregunta de por qué Marruecos no solo no la reconoce, sino que en varias ocasiones altos funcionarios marroquíes siguen reclamando ambas ciudades como suyas.

Por: EFE