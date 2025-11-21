¿La corona en duda? Jurado que renunció denuncia manipulación y llama “falsa ganadora” a Miss México

Resumen: El exjurado Omar Harfouch renunció a Miss Universo 2025 y desató una fuerte controversia al afirmar que la elección de Fátima Bosch estuvo influenciada por intereses internos. Asegura que hubo reuniones privadas, decisiones tomadas sin el jurado oficial y posibles conflictos de interés que habrían favorecido a la representante de México. La organización niega las acusaciones, mientras la polémica crece y la credibilidad del concurso vuelve a cuestionarse.

La elección de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, desató una tormenta mediática a raíz de las acusaciones del músico franco-libanés Omar Harfouch, uno de los jurados del certamen que renunció a pocas horas de la gala final. El exintegrante del panel aseguró que la candidata mexicana habría sido favorecida por intereses económicos dentro de la organización.

Harfouch, quien hizo pública su dimisión poco antes del concurso, reapareció en redes sociales tras la coronación y afirmó que el resultado ya estaba definido desde días antes. Según su testimonio, la empresa propietaria de Miss Universo habría influido de manera directa en la elección de la ganadora.

Incluso señaló que el propietario del certamen, Raúl Rocha, mantiene vínculos comerciales con el padre de Bosch, lo que, según él, habría sido determinante.

El exjurado también afirmó que durante una reunión previa en Dubái, Rocha y su hijo intentaron persuadirlo para votar por la representante de México, con el argumento de que su triunfo beneficiaría “intereses del negocio”.

Harfouch aseguró que parte de lo ocurrido será expuesto en un contenido audiovisual que se estrenará en mayo de 2026, donde promete revelar detalles del proceso interno.

Pero sus señalamientos no se quedaron ahí. El compositor informó que ya consultó a un bufete de abogados en Nueva York para estudiar la posibilidad de presentar una denuncia formal contra la organización por presuntos hechos de fraude, manipulación y conflicto de intereses.

Según el exjurado, habría pruebas que demostrarían un sistema paralelo de selección, incluyendo reuniones sin presencia del jurado oficial en las que se definieron semifinalistas y posibles finalistas.

Mientras tanto, en redes sociales seguidores del concurso compartieron videos en los que se observa a parte del público manifestando inconformidad al finalizar la ceremonia. Harfouch difundió uno de estos registros, asegurando que la reacción del público era evidencia de su inconformidad con la elección.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch ni Raúl Rocha han respondido a las nuevas declaraciones. La organización Miss Universo, por su parte, ha reiterado que todos los procesos de evaluación se realizan bajo protocolos verificables y con la supervisión correspondiente.

En medio del revuelo, la credibilidad del concurso vuelve a ponerse en duda y el foco permanece sobre la organización, que deberá enfrentar las dudas y señalamientos mientras el público espera respuestas claras y verificables sobre lo ocurrido en esta edición.