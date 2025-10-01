La Copa Élite de Baloncesto arde: Girardota listo en la final, Barbosa forzó el tercer juego ante Marinilla

Girardota se ha convertido en el primer equipo clasificado a la gran final de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia tras barrer su serie de semifinales contra Guarne.

Ahora, esperan al ganador del duelo decisivo entre Marinilla y Barbosa.

El quinteto de Girardota ratificó su poderío el pasado martes 30 de septiembre al derrotar a Guarne con un ajustado marcador de 90-88 en un partido de alta tensión.

Este triunfo les permitió asegurar la serie con victorias tanto de visitante como de local.

La figura indiscutible del compromiso fue Romario Roque, quien lideró la ofensiva de Girardota con 21 puntos y se llevó los honores de MVP del partido.

El MVP resaltó el trabajo ejecutado por los organizadores de la Copa Élite de Baloncesto que, sin duda, ha destacado por su alto nivel.

“Espero que este trabajo se siga haciendo, obviamente cada vez mejorar más para que el básquet aquí local siga creciendo y por consiguiente a nivel nacional” dijo el crack de Girardota.

En la otra llave de semifinales, la emoción se extiende. Barbosa logró empatar la serie frente a Marinilla al imponerse en casa por 80-77.

Con este resultado, el equipo barbosano forzó el tercer y definitivo encuentro.

La definición de este finalista se jugará el próximo 2 de octubre en Marinilla a las 8:00 P.M., donde solo uno continuará en la carrera por el título.

La gran final de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia se jugará al mejor de cinco juegos.

El primer equipo en conquistar tres victorias se alzará con el trofeo. Las fechas y horarios específicos de estos partidos están pendientes de confirmación.

Así las cosas, Girardota aguarda en la línea, mientras Marinilla y Barbosa se preparan para su duelo decisivo por el último cupo a la gloria.

No todo fue alegría para Barbosa

Samuel Villa, uno de los jugadores más destacados de la Selección Barbosa, anunció que no podrá seguir en la competencia. Su trabajo fue brillante, dejando al equipo al borde de la clasificación.

Ahora, sin Villa, Barbosa espera lograr la victoria frente a Marinilla para llegar a la gran final de la competencia frente a Girardota.

