La Copa América, el nuevo aliciente de Panamá para buscar el triunfo sobre Costa Rica

Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- El seleccionador de fútbol de Panamá, el hispano danés Thomas Chrisrtiansen, dijo este martes que el partido de cuartos de final de Liga de Naciones de Concacaf frente a Costa Rica tiene un nuevo incentivo para sus pupilos: el boleto para la Copa América de 2024 en Estados Unidos.

"Creo que (Costa Rica) es el equipo que más veces nos hemos enfrentado, por suerte con un balance de positivo. Pero sobre esto no deja de ser un partido nuevo, una eliminatoria nueva, pero con un aliciente más. No solamente es para entrar a la Final Four de la Nations League, sino también para entrar a la Copa América", explicó el entrenador en una conferencia de prensa.

"El objetivo es meternos en esa Copa América. Es algo especial para nosotros, como no es lo que nos toca normalmente, pues tener esa oportunidad de disputar una Copa América es muy lindo", expresó.

Sobre la ausencia del arquero costarricense del PSG francés, Keylor Navas, Christiansen prefirió relativizar el hecho. "Estará (Kevin) Chamorro en la portería, otro buen portero".

Christiansen destacó la presencia del argentino Gustavo Alfaro en el banquillo de Costa Rica y sus mensajes al público para reunir apoyo en esta eliminatoria, pero dijo creen que en estos dos partidos posiblemente no se alcance a ver reflejado el estilo que quiere imprimir el exseleccionador de Ecuador.

"Yo creo que futbolísticamente es difícil que un grupo que ya viene jugando de una manera determinada, cambie de un día para otro, pero como se dice, nuevo técnico, victoria segura. Vamos a ver y esperemos que no sea así", expresó.

Christiansen dijo que la misión de Panamá es ir a Costa Rica a "sacar un buen resultado", para poder afrontar el partido de vuelta, en casa, "con algo más de tranquilidad".

"Ya estamos preparados para estos dos enfrentamientos con mucha ilusión ganas y esperanza", subrayó.

El primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf se jugará este jueves en el estadio Ricardo Saprissa.

El partido de vuelta se jugará el 20 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña.

Por: EFE